【食物安全】GELAYO薑汁撞奶味冰凍甜點總含菌量超標　受影響產品未有流出市面

▲ 食物安全中心指，受影響產品未有流出市面。(資料圖片)

GELAYO一款薑汁撞奶味冰凍甜點總含菌量超出法例上限，食物安全中心指令即時停售，受影響產品未有流出市面。

食安中心今日（14日）表示，跟進一宗相關事件時，從葵涌一間冰凍甜點製造廠抽取GELAYO薑汁撞奶味冰凍甜點的樣本作檢測，發現樣本總含菌量為每克28萬個，超出法例規定每克不可含有多於5萬個細菌的上限。



產品資料如下：



產品名稱：薑汁撞奶味冰凍甜點

品牌：GELAYO

生產商：Winner Top Trading Limited

淨重：100毫升

此日期前最佳：2022年8月31日



中心發言人說，總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒，已知會有關負責人上述違規事項，會繼續向有關負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求進行徹底清潔和消毒，如有足夠證據會提出檢控。」

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責任編輯：黃悅晴