【全新匯演】迪士尼新夜間煙火匯演6月18日首演　一文看清7幕象徵人生不同重要時刻表演

▲ 闊別4年多的迪士尼夜間城堡匯演再度登場。（譚以諾攝）

自2018年睡公主城堡開始擴建，闊別4年多的迪士尼夜間城堡匯演再度登場，帶來全新「迪士尼星夢光影之旅」夜間煙火匯演，由6月18日起在奇妙夢想城堡上演，每星期上演4至5場。

新匯演全長20分鐘，將分為6個章節及最終章，有約150位迪士尼角色登場。整個表演由多個迪士尼角色的故事組成，由角色出生的一刻開始，經歷多個人生重要階段，講述童年無憂無慮、盡情嬉戲；到角色找到真我，經歷浪漫溫馨的愛情，克服挑戰考驗；故事最後各角色懷緬回憶，想起啟發及指導自己的人物，帶出要珍惜人生每個重要時刻、同行伙伴及活在當下的訊息。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

每周場次安排會在官方網站上公布。全7章節的內容大意及登場的角色：

第一章：誕生之時 ：第一章由破曉時分開始，人生的旅程展開。觀眾會看到了小生命誕生，慶賀著人生開始時最天真、純潔的時刻。在這一幕，觀眾會看到卡娜抱著小泰山慶祝生命的誕生，來自《小飛象》的嬰兒大寶安心地在媽媽的長鼻子裡盪來盪去．還有《玩轉腦朋友》中韋莉跌跌碰碰學行，提醒觀眾人生最初的模樣，還有珍貴的嬰孩時期。

：第一章由破曉時分開始，人生的旅程展開。觀眾會看到了小生命誕生，慶賀著人生開始時最天真、純潔的時刻。在這一幕，觀眾會看到卡娜抱著小泰山慶祝生命的誕生，來自《小飛象》的嬰兒大寶安心地在媽媽的長鼻子裡盪來盪去．還有《玩轉腦朋友》中韋莉跌跌碰碰學行，提醒觀眾人生最初的模樣，還有珍貴的嬰孩時期。 第二章：無憂之時 ：角色都在盡情嬉戲、跳舞和狂歡，沉浸在年輕時刻的無憂無慮之中 。繽紛好玩的童年生活，就是充滿著玩具與笑聲，就像這一幕中，小飛俠與小珠在夢幻島上嬉戲，《魔雪奇緣》的安娜和愛莎在阿德爾王國的冰天雪地中堆雪人，以及《獅子王》的小辛巴在榮耀之地學習做國王的天真模樣。

：角色都在盡情嬉戲、跳舞和狂歡，沉浸在年輕時刻的無憂無慮之中 。繽紛好玩的童年生活，就是充滿著玩具與笑聲，就像這一幕中，小飛俠與小珠在夢幻島上嬉戲，《魔雪奇緣》的安娜和愛莎在阿德爾王國的冰天雪地中堆雪人，以及《獅子王》的小辛巴在榮耀之地學習做國王的天真模樣。 第三章：蛻變之時 ：迪士尼角色已從孩童成長為年輕人，踏上人生旅程的另一階段。他們放下他們從前認知，尋找真我。「蛻變之時」一幕慶祝他們生命中的轉捩點，也提醒著我們在成長中曾走過敢於嘗試一切可能的日子。在這一幕，賓客會跟隨（魔海奇緣》的慕安娜一起衝出海洋尋找自我 ，與《優獸大都會》的朱迪營試以各種方式出人頭地．並見證《大力土》中的海格力斯發掘自己的力量以及找到自己的根源。

：迪士尼角色已從孩童成長為年輕人，踏上人生旅程的另一階段。他們放下他們從前認知，尋找真我。「蛻變之時」一幕慶祝他們生命中的轉捩點，也提醒著我們在成長中曾走過敢於嘗試一切可能的日子。在這一幕，賓客會跟隨（魔海奇緣》的慕安娜一起衝出海洋尋找自我 ，與《優獸大都會》的朱迪營試以各種方式出人頭地．並見證《大力土》中的海格力斯發掘自己的力量以及找到自己的根源。 第四章：永恆之時 ：觀眾會看見迪士尼朋友們一雙雙墜人愛河的浪漫場景。《阿拉丁》的茉莉公主和阿拉丁 在星空下乘著魔毯翱翔城堡 ，《小魚仙》的艾力和艾莉奥在沙巴信的幫助下，於礁湖上差點獻上大家的初吻 ．還有《魔髮奇緣》中的長髮公主在千盞浮燈的光芒籠罩下墮入愛河。從羞澀的初遇，到醉人的浪漫，以描述愛情本是一段旅程。

：觀眾會看見迪士尼朋友們一雙雙墜人愛河的浪漫場景。《阿拉丁》的茉莉公主和阿拉丁 在星空下乘著魔毯翱翔城堡 ，《小魚仙》的艾力和艾莉奥在沙巴信的幫助下，於礁湖上差點獻上大家的初吻 ．還有《魔髮奇緣》中的長髮公主在千盞浮燈的光芒籠罩下墮入愛河。從羞澀的初遇，到醉人的浪漫，以描述愛情本是一段旅程。 第五章：考驗之時 ：這一幕呈現出我們的迪士尼角色如何受到惡人的引誘和威逼，想要令他們偏離正軌放棄夢想。《公主與青蛙》中霍博士以邪惡力量引領賓客到黑暗的異域，《獅子王》施卡用他鋒利的爪子佔領了榮耀之地，《雪姑七友》中邪惡皇后用她的毒蘋果誘惑白雪公主。在黑暗中，各個角色卻以英勇的行動阻止危難發生，令失衡重回正軌，讓他們夢想成真，走出黑暗步向光明 ．擁抱著真正的命運。這跨越障礙、凱旋的一刻是在提醒每位觀眾他們同樣擁有掌握和改變命運的力量，有能力對抗邪惡，為美善而戰；尋找真愛，絕不放棄。

：這一幕呈現出我們的迪士尼角色如何受到惡人的引誘和威逼，想要令他們偏離正軌放棄夢想。《公主與青蛙》中霍博士以邪惡力量引領賓客到黑暗的異域，《獅子王》施卡用他鋒利的爪子佔領了榮耀之地，《雪姑七友》中邪惡皇后用她的毒蘋果誘惑白雪公主。在黑暗中，各個角色卻以英勇的行動阻止危難發生，令失衡重回正軌，讓他們夢想成真，走出黑暗步向光明 ．擁抱著真正的命運。這跨越障礙、凱旋的一刻是在提醒每位觀眾他們同樣擁有掌握和改變命運的力量，有能力對抗邪惡，為美善而戰；尋找真愛，絕不放棄。 第六章：懷緬之時 ：在「懷緬之時」這激勵人心和感動的一幕，讓賓客回想在人生中啟發和指導自己的重要人物。正如《玩轉極樂園》中的米哥受到他的曾曾祖父阿德的啟發，以及小飛和卡叔在《沖天救兵〉中相互提供支持一樣，我們亦有生命中很重要的人看顧著，在人生路上給予珍貴的啟發。

：在「懷緬之時」這激勵人心和感動的一幕，讓賓客回想在人生中啟發和指導自己的重要人物。正如《玩轉極樂園》中的米哥受到他的曾曾祖父阿德的啟發，以及小飛和卡叔在《沖天救兵〉中相互提供支持一樣，我們亦有生命中很重要的人看顧著，在人生路上給予珍貴的啟發。 最終章：活在當下 時刻銘記：深刻經歷了不同人生階段，一場奇妙的時光之旅進入尾聲，迎來了精彩的終章，讓觀眾懷著各種感受與得著，在城堡前一起歡慶，銘記這份感動。原創樂曲的旋律和歌詞提醒大家好好珍惜享受人生中的每個重要時刻，全情投入，活在當下。人生由不同片段堆疊而成，每段回憶都長存我們心中，鼓勵觀眾成為最好的自己。

▲ 第三幕「蛻變之時」觀眾會跟隨《魔海奇緣》的女主角慕安娜出海尋找自我。（譚以諾攝）

迪士尼夜間匯演「奇妙之最閃亮夜空」：

日期：2022年6月18日至8月14日（逢星期一、五、六及日每晚上演一場）；2022年8月15至28日（除星期二及四，其餘五晚每晚上演一場）

時間：晚上7:30或8:30（視乎樂園當天的閉園時間而定，可參考手機應用程式上的時間）

地點：香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡

財政司司長陳茂波今日（14）為表演主持慶祝儀式時表示，儘管面對疫情嚴峻的挑戰，迪士尼樂園仍然繼續勇於創新，為我們呈獻一個令人嘆為觀止，歷時五年製作，以分享生命故事為題的多媒體匯演「迪士尼星夢光影之旅」。自2005 年開幕以來，香港迪士尼樂園已經吸引超過 8,800萬位人次入場。隨著全新匯演登場，樂園今後將會吸引更多賓客到訪。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜