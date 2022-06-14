【強制檢測】48處地點納入強檢公告　涉灣仔華嫂冰室、沙田君臨宴會廳等食肆【附名單】

▲ 曾到訪指明地點人士須強制檢測。（梁偉榮攝）

政府今晚（14日）公布將48處納入強制檢測公告，當中包括16間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月15日或16日完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】：

有關指明地點(6月8日至6月14日期間曾身處超過兩小時)：

天水圍天華邨華萃樓

元朗朗晴居9座

屯門錦華花園B座

藍田滙景花園1座

牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

牛頭角牛頭角上邨常悅樓

九龍城龍譽2A座

黃大仙樂富邨宏樂樓

慈雲山慈愛苑愛賢閣

紅磡黃埔花園金柏苑3座

何文田皓畋2座

長沙灣海麗邨海智樓

深水埗福榮街25-31A號新榮大樓

馬鞍山富寶花園7座

馬鞍山海典灣1座

馬鞍山海典居2座

沙田水泉澳邨嶺泉樓

沙田禾輋邨順和樓

將軍澳都會駅1座

將軍澳日出康城首都3座(左翼及右翼)

將軍澳昭信路6號顯明苑

堅尼地城堅彌地城新海旁28號高逸華軒

堅尼地城觀龍樓F座

灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈

西營盤高陞街21-23號恒昌泰大廈

鴨脷洲海怡半島御柳居

筲箕灣愛蝶灣2座

薄扶林寶翠園6座

馬灣珀麗灣19座

葵涌華景山莊2座

青衣曉峰園6座

特別場所(指明期間及時段)：

Hong Kong Funky Dance Centre -- 灣仔皇后大道東 202 號 QRE廣場16至18 樓 (6月7日 19:00 ~ 21:45)

食肆(指明期間及時段)：

龍悅 -- 沙田禾輋廣場3樓331號鋪 (6月11日 09:00 ~ 10:15)

君臨宴會廳 -- 沙田愉翠商場1樓109號鋪 (6月10日 09:00 ~ 10:30)

唯一雲貴川風味 -- 荃灣四陂坊13號地下 (6月12日 13:00 ~ 13:45)

百份百餐廳 -- 九龍城啟朗苑地下101號鋪 (6月12日 15:00 ~ 15:45)

譚仔三哥米線 -- 將軍澳明德商場地下7-8號鋪 (6月6日 12:45 ~ 14:00)

謝謝儂 -- 將軍澳東港城商場1樓195號鋪 (6月8日 19:00 ~ 20:00)

美心小品 -- 將軍澳 TKO Gateway1樓E151號鋪 (6月7日 19:15 ~ 20:15)

Frites Belgium On Tap -- 灣仔港灣道28號灣景中心大廈1樓6號鋪 (6月9日 12:00 ~ 13:15)

華嫂冰室 -- 灣仔謝斐道272號杜智臺地下3-4號鋪 (6月7日 12:15 ~ 13:00)

東泰茶餐廳 -- 北角七姊妹道106-110號富邦大廈地下 (6月12日 08:00 ~ 09:15)

豚豚食堂 -- 北角北角匯2期1樓120號鋪 (6月11日 19:45 ~ 21:00)

肯德基家鄉雞 -- 北角英皇道560號健威坊地庫 L9F 號鋪 (6月11日 09:45 ~ 10:30)

金百皇餐廳 -- 北角英皇道483-497號東寶大廈地下A鋪 (6月10日 16:15 ~ 17:00)

金公館 -- 鰂魚涌康怡廣場北座3樓T4號鋪 (6月11日 13:45 ~ 15:15)

嘉豪酒家 -- 牛頭角安基商場地下及1樓1R1鋪 (6月8日 09:30 ~ 10:00)

麥當勞 -- 九龍灣淘大商場 2 期地下G246-253號鋪 (6月6日 16:00 ~ 16:30)

如市民在今年3月14日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

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責任編輯：黃悅晴