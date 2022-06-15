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【打擊毒品】青衣酒店房間檢39萬元大麻　25歲男被捕

社會 09:01 2022/06/15

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（警方提供）

警方今日（15日）表示，在青衣的酒店房間檢獲巿價約值39萬元毒品。

灣仔警區特別職務隊人員經分析線報及深入調查後，6月13日在謝斐道拘捕一名25歲本地男子，在其身上搜獲約32克大麻花及3支大麻油，總市值約8500元，他涉嫌販運危險藥物被捕。警員鎖定青衣路一間酒店房間，懷疑該房間被被捕男子用作毒品倉庫。人員檢獲共約8.4公斤大麻花、大麻油及大麻糖果等懷疑毒品，總市值約39萬元。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：余思嵐
 

 

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