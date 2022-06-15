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【封區檢測】葵涌葵芳邨葵正樓揪3宗陽性個案　18人未強檢【不斷更新】

社會 09:10 2022/06/15

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(梁偉榮攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【09:09】葵涌葵芳邨葵正樓

政府共檢查了約390名受檢人士的檢測報告，發現有18人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【07:41】葵涌葵芳邨葵正樓

葵涌葵芳邨葵正樓約1720名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約770戶，當中約150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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