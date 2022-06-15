【方包鈉高】 28款預先包裝方包鈉含量高　吃2片已佔每日攝取上限逾2成

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方包是不少人的早餐首選。消委會今日（15日）公布測試市面上28款預先包裝方包樣本，發現方包鈉含量較2018年測試結果稍高，食用2片（共約80克）會攝入約452毫克鈉，佔世衞建議一般成人每日建議攝取的上限約22.6％。在測試樣本脂肪含量可相差近10倍麥方包的平均膳食纖維和礦物質含量較白方包高。

消委會測試14款白方包和14款麥方包的霉菌毒素、防腐劑以及營養素含量。結果發現6款麥方包樣本檢出丙酸，含量為每公斤1,040至2,790毫 克，全部均低於《食物內防腐劑規例》訂明丙酸可在麵包內的最高准許含量（每公斤3,000毫克）。當中4款樣本的成分表列明使用了丙酸鈣，分別為「美心西餅」、「Baker's Choice」、「嘉頓」、「Meadows 」。是次從樣本所檢出的丙酸含量不高，正常食用下，應該不會影響健康。

另外，方包鈉含量較2018年測試結果稍高，是次測試的14款白方包（有皮）的平均鈉含量為每100克433毫克，而11款麥方包（有皮）則為410毫克，與2018年的結果相比，鈉含量稍為上升3.1％和2.5％。

有7款是次測試的方包樣本的鈉含量高於目標上限，包括3款白方包樣本，「Bread Pantry」、「Paper StoneBakery 」和「星美樂 」， 含量為每100克含513至567毫克；以及4款麥方包樣本，「山崎麵包」、「聖安娜餅屋」、「Baker 's Choice」和「Meadows」，含量為每100克492至503毫克。而鈉含量最低的白方包和麥方包樣本分別為「759麵包工房」和 「crostini 」， 含量分別為每100克298和208毫克。鈉含量最高與最低的白方包和麥方包樣本分別可相差0.9和1.4倍。

食用2片會達4至6歲兒童的PI-NCD的37.7％。雖然全部樣本並不屬「高鈉」食品，但如果配上高鈉的芝士和火腿製成三文治，便會使鈉攝入量大大增加。即使每次只食用1片方包，若以每片鈉含量最高的樣本（1片105克）計算，會攝入約410毫克鈉，仍佔世衞建議一般成人每日建議攝取上限的20.5％及4至6歲兒童PI-NCD的34.2％。

在測試方包樣本脂肪含量可相差近10倍，製作方包時普遍都會加入油脂，例如植物油和牛油，令方包較為鬆軟。是次測試的樣本，檢出的總脂肪含量由每100克1.1至11.9克，相差近10倍。檢出總脂肪含量最高的樣本為「熱情價格 」， 該樣本亦為飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量最高的樣本。而每100克總脂肪含量最低的樣本則為「星美樂」。

糖含量較高的2款樣本包括「嵜本高級Shokupan專門店」和「熱情價格」，每100克檢出的糖含量分別為8.7和9.7克。由於該2款樣本的每片淨重較高，相信普遍消費者每次的食用分量為1片。假設方包內所有糖皆屬游離糖，食用1片105克的「嵜本高級Shokupan專門店」方包和73克的「熱情價格」方包，分別會攝入9.1和7.0克糖，達世衞建議的成人攝取上限約18.3％和14.1％，及5歲兒童攝取上限約26.1％和20.1％。如果再於麵包上塗上含大量添加糖的果醬，便會不知不覺攝入更多游離糖。經常過量攝取游離糖會增加。

測試結果亦顯示，無論是膳食纖維，以及鐵、銅、鋅和鎂，麥方包的平均含量均較白方包高。膳食纖維能增加飽腹感，有助減低食慾，從而控制體重。它亦能促進腸臟蠕動，預防便秘。14款麥方包樣本的平均膳食纖維含量為每100克4.5克，14款白方包樣本則為2.3克，相差近1倍。

消委會建議消費者5個注意事項

細閱預先包裝麵包上的成分表和營養標籤，注意鈉、脂肪和糖的攝取量

每次只購買足夠分量的麵包，不要囤積，並於2至3日內食用完畢，以免麵包變質或發霉，造成浪費。開封後的麵包應以密封容器盛載，以防止麵包接觸到空氣中的霉菌孢子，造成污染，並儲存在陰涼乾燥的地方

一旦發現麵包長有霉菌，代表麵包已變質，應該立即棄掉

選擇進食全穀類，例如全麥麵包，以增加膳食纖維的攝取量

製作三文治時，不宜使用高鈉、高脂和高糖的配料，以減少鈉、脂肪和糖的攝入。宜搭配優質蛋白質食物（例如瘦肉魚、蛋）和蔬菜，以達致均衡飲食

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責任編輯：余思嵐