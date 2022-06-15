【消委會投訴】新樓未入住地板已變霉發黑　業主要住酒店2個月

▲ 新樓未入住地板已變霉發黑，業主要住酒店2個月。（iStock圖片）

不少市民的夢想是安居樂業，而一手住宅物業承造按揭的門檻較容易，加上單位設備簇新及有發展商負責執漏，可省卻不少煩惱，但當單位質素未如預期，就令人頭痛。消費者委員會表示，以接獲涉及一手樓執漏的個案所見，發現消費者於訂明期限內提交執漏清單後，發展商往往未能適時跟進，影響入伙進度，亦有消費者反映新樓質素不符期望。

新樓地板發霉 消委會聯絡後跟進

有投訴個案購買發展商全新樓盤單位，並自行委託公證行驗收單位，驗樓報告指單位有11處地方狀況未如理想，最嚴重為單位多處有空心磚及地板大面積發霉變黑。事主梁先生將執修清單交到管理公司一直沒有任何跟進，其後自行透過電郵追問發展商，同樣沒有回音，亦找不到相關負責人士。事主認為物業售價過千萬，未曾入住已有發霉情況，令人難以接受。他又擔心霉菌對家人健康有影響，因此要求徹底更換全屋地板並加強防潮處理才會入住。

梁先生有感管理公司及發展商互相推搪，一直未能給予具體維修安排。他稱，需另租酒店暫住兩個月已為他及家人帶來不便。消委會去信發展商後，梁先生指發展商已主動與他聯絡，並安排全面更換室內地板，亦承諾逐一跟進其他執漏項目。

發展商稱玻璃花痕屬外觀問題 不安排更換

有個案指，驗樓後兩星期內向發展商遞交執修紙，發展商數月來亦有派員跟進單內執漏，唯獨客廳玻璃花痕因各種原因而一直未能落實處理。最後，發展商檢查及進行室外玻璃打磨後，多處仍有花痕，負責職員評估後告知部分花痕屬於室內，有機會不能以打磨補救。發展商指這些花痕不構成危險，只屬外觀問題不會安排更換。

事主對此感不滿，認為玻璃花痕是肉眼可見的瑕疵及缺陷，既然不能透過打磨解決，發展商應有責任尋求其他解決方法。最後，事主稱作出投訴後，發展商已安排進一步視察及洽商，約一個月後雙方就玻璃問題達成共識。

單位保修期已過 冷氣機運作不足一年現故障

另有個案指，購入發展商全新樓盤，收樓後一直進行裝修至2020年2月才正式入伙，同年夏季屋內冷氣機首次運作並無異常。及至2021年4月，陳女士發現飯廳及兩間客房的冷氣均未能製冷，她即時通知管業處，職員指單位執修期已過，只能夠為她提供冷氣機生產商的維修熱線。冷氣機生產商派員上門檢查，發現並非室內機出現問題，應是分體式冷氣室外壓縮機故障。

事主對新樓附送之冷氣機運作不足一年便發生問題感不滿，雙方幾經交涉，管業處於7月初為陳女士安排吊船及技工進行檢查，最終確認是散熱器喉管破裂導致流失雪種。發展商指無法證實散熱器喉管破裂屬於施工問題所致，加上執修期已過，未能安排換機。

事主諮詢具備多年冷氣維修經驗的專家，對方稱一般至少要使用8至10年才會出現散熱器喉管破裂的情況，單純用了一個季度不應出現這樣耗損，認為有機會是安裝過程出了問題，故向消委會投訴。

發展商書面回覆指，解釋根據買賣合約單位保修期為半年，早前更主動將保修期再延長六個月。而事主於2021年4月提出冷氣機問題，已超逾保修期接近兩年，相關維修保養一般應由業戶自行負責。發展商重申，一直盡力協助事主與冷氣機生產商溝通，為了維持友好客戶關係及釋出善意，願意作一次特別處理及負責是次維修冷氣機的費用。

消委會提醒

消委會提醒，消費者要妥善保留售樓說明書，收樓時應核對單位間隔及附送家電之品牌、型號及數量是否與售樓說明書所列一致，宜主動問清楚當發展商保修期過後，單位內家電維修商之聯絡資料及保養安排。同時，需清晰填寫驗樓清單，列出執修要求，拍照為憑亦較穩妥，並務必在訂明限期內以書面方式提交執修要求。

消委會又指，記緊要保留執修過程中的溝通紀錄，因發展商或同一時間要處理不同單位的執漏問題，維修需時，當中亦有可能出現需反覆修補的地方，消費者應以書面形式記錄及保留雙方的溝通往來紀錄。

【TOPick診症室】飲水都易肥易水腫？ 中醫師拆解易肥體質問題

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠