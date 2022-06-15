【消委會測試】15款防蟎床單抗菌力遜色　1款布料上檢出致癌物芳香胺

消委會測試市面上15款聲稱具抗菌或防蟎功能的床單和床褥保護套，發現全部樣本都有不俗的防蟎效能，惟抗菌表現未如理想，近8成標示有「抗菌」功能的樣本在抗菌試驗中未能有效抑制2種試驗菌種的生長。測試亦發現3個樣本聲稱標示物料或針數與測試結果不符，有錯誤提供產品資訊之嫌，已將資料轉交海關。

測試中15款床單和床褥保護套，有9款同時標示有「抗菌」及「防蟎」功能，6款標示有「防蟎」功能，售價由59元至1,590元不等。測試主要檢視樣本的抗菌和防蟎效能、有害化學物質的含量（偶氮染料和游離甲醛）、耐用程度（洗濯後外觀、尺寸等的改變），以及樣本的纖維成分和針數。

7款「抗菌」床單表現遜色

消委會又測試9款聲稱具「抗菌」功能的防蟎床單，抗金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌的效能，結果發現近8成表現遜色，「Cottex」和「J-Tex X Hallmark」只能有效抑制金黃葡萄球菌的生長。餘下5款樣本，包括「Jadaloo」、「Simple Ol’ Me」、「HOLA」、「Cherry」和「CASABLANCA」則未能有效抑制2種試驗菌種的生長，當中「CASABLANCA」對2種菌種的抑菌值分別只有0.1和0.3，抗菌表現較為遜色。消委會已將相關的測試結果和產品資料交由海關跟進。

2款檢出致癌物惟符合歐盟標準

甲醛及芳香胺是部分染料或紡織品的添加劑，甲醛對皮膚、眼睛、呼吸系統都具有強烈的刺激性，亦有機會因與人體內的氨基酸和蛋白質結合而導致癌症；而芳香胺進入人體後有機會改變人體的DNA結構而引起病變和誘發癌症，因此被歐盟禁用。「HOLA」布料上檢出致癌物芳香胺，檢出量由每公斤8.5至12.1毫克，符合歐盟每公斤不超過30毫克的要求。另外，「Natural Home」檢出每公斤43.1毫克的游離甲醛，符合歐盟每公斤不超過75毫克的要求。

3款聲稱成分與測試結果不符

不少消費者會按照個人喜歡的質感並根據標籤上的標示成分資料，去選購床單。測試中有12款清楚標示成分資料，惟當中「Cottex」、「CASABLANCA」、「Vania Bedding」檢出的成分與標示不符，未能符合歐盟要求。其中「Vania Bedding」更沒有標示成分，只在訂購平台上標示成分為100%棉，但測試結果顯示，其實際成分有約7成為聚酯纖維，棉只佔約3成。消委會已將相關樣本的測試結果交予海關跟進。

全部樣本的防蟎效能皆不俗

在物理性防蟎測試中，有10款樣本完全沒有塵蟎通過，表現出色。化學性防蟎測試根據國家標準進行測試及評級，各樣本的塵蟎抑制率由61%至95%，當中表現最好的1款樣本達95%，屬非常有效之評級，其餘14款樣本為61至76%，均達到具有防蟎效能的評級。

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記者：陳麗娜