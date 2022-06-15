【MIRROR成員】姜濤赴美國參演俞聖儀執導跳舞電影　獲CEO魯庭暉傍實反指老闆「囂張」

▲ 赴美破格工作原是拍跳舞電影，姜濤獲魯生傍實反稱：「囂張的老闆！」

MIRROR人氣成員姜濤早前遠赴美國，雖然不時在社交網站打卡，但出行的工作內容一直成謎，經理人花姐（黃慧君）只透露這是件有突破的事。

昨日因一張大合照的曝光，爆出原來姜濤此行是為了拍攝電影《My Heavenly City》，更獲MakerVille的CEO魯庭暉同行傍實，而同片更有前無記電視主播、現定居紐約任演員的黃慘盈（李嘉文）。

最新影片推介：黃婉華專訪

姜濤完成於張敬軒演唱會中擔當嘉賓的工作後，便出發前往美國進行另一項工作，但由於簽署了保密協議，姜濤此行非常神秘，花姐只透露他到美國是做一件很突破的事，而初到埗的姜濤難得出國，不停上載出遊及美食照，比較像放大假多於工作。

【MIRROR成員】小克分享與姜濤+Jer合作點滴 讚姜MAN心地善良創作具膽量

▲ （instagram圖片）

近日見姜濤的IG更新減少，相信已經正式投入工作。昨日有一名外籍演員在社交網站發放一張大合照，爆出姜濤的行蹤！

【MIRROR成員】姜濤遊中央公園邀街頭藝人作詩 姜Man介紹自己為香港歌手

該名演員的大合照中，見到姜濤穿著黃Tee配白恤衫的輕便裝束，原來公司的CEO魯生亦有同行，合照更見到久未露面的前無記電視主播黃慘盈，移居紐約當演員的她現改用原名李嘉文。

▲ （instagram圖片）

不過照片事後已火速被該演員刪掉，據悉電影已經煞科，即將於月底返港出席活動的姜濤亦即將與魯生返港，接受一星期的隔離後，再開始為七月份的紅館騷作排練。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

赴美拍跳舞電影

是次姜濤電影名為《My Heavenly City》，是台灣女導演俞聖儀的作品，俞聖儀據擅長拍攝短片及紀錄片，這次是她的首部長片作品，由三個故事組成，探討融入美國生活的問題，參演與員來自美國、香港及台灣，其中一個故事提及有兩個年輕舞者到美國尋夢，估計就是姜濤參與的部份。

【MIRROR成員】飛抵美國獲姜糖接機 姜濤紐約街頭放肆狂食：要開始玩囉

導演俞聖儀亦有在她的社交平台發放拍攝花絮，其中一張照片見到一男一女戴著白色單車頭盔就聊天，男子的背面與姜濤相似。

▲ （instagram圖片）

直指老闆囂張

另外，早前姜濤在限時動態貼出自己吃了龍蝦漢堡，並指自己吃了「龍蝦晚餐」，接著又轉發魯生傳給他的訊息截圖，魯生拍下自己吃了一整隻龍蝦的照片，並向姜濤說：「呢啲先叫龍蝦晚餐，波士頓龍蝦。」姜濤大膽留言：「很囂張的老闆」，二人互動搞笑又溫馨。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

感性的魯生在香港時間的今日清晨，在社交網站發文，提到在長途機上做了三件事，包括看了《小飛象》電影、想起了一段對話，和重覆聽了多次Serrini的歌《Let Us Go Then You and I》：

電影

應該大約五六歲的時候吧，有一次媽媽帶我去了香港仔社區中心，他說有免費電影播，不知為什麼，我對那次親子活動印象很深，我已經完全忘記電影的內容，但就好記得，媽媽很像十分感動，想喊咁款。五六歲的我看到媽媽想喊想喊，第一個反應是：喂你唔好搞到場面咁尷尬好喎。 我大了幾歲之後，媽媽還常常提起那套電影，還說我細個的時候，耳仔是兜風耳。我完全唔知佢講緊乜。 在天上，認真看了這套1941年的電影。

在天上，這次沒有尷尬，靜靜的說聲多謝。 對話

中學的時候有位師兄，叫Gary ，讀書又叻，口才又好，那個時候他在想應該讀醫科還是讀法律。有次在陸運會上，坐得發悶（我點會有得比賽），和他閒談，他告訴我：我諗我都係讀medicine。 我問佢點解，佢話：冇呀我問親我啲男仔朋友都叫我讀Law，但係所有女仔朋友都叫我讀Medic，咁我諗Medicine應該有前途啲。 當然講笑，但我俾佢嘅回應係：「咁都好呀做醫生可以救好多人，對個社會有意義啊。」點知Gary話：「傻啦唔好諗到咁大，人生有咁多嘢我哋控制唔到，唔使話下下都睇到自己咁高話要可以對個社會有咩貢獻咁，因為好多嘢其實係我嘅能力以外。我呢，只希望專注到三尺範圍內嘅人，盡力令到我三尺範圍裏面嘅人身體健康生活快樂，已經好叻㗎啦……唔好睇到自己咁大。」 歌（每隻字，loop 咗一百次左右） 放棄像最易最乾脆

而你堅持

再豁出去

再戴上勇氣的面具 假使甚麼都不對

假使甚麼都失去

當一轉身晦暗又佔據心底裏

繼續去

失望疲倦害怕

甚麼都擊退 放心去

我亦會繼續去