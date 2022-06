【MIRROR成員】姜濤赴美國參演俞聖儀執導跳舞電影　獲CEO魯庭暉傍實反指老闆「囂張」

▲ 赴美破格工作原是拍跳舞電影,姜濤獲魯生傍實反稱:「囂張的老闆!」

MIRROR人氣成員姜濤早前遠赴美國,雖然不時在社交網站打卡,但出行的工作內容一直成謎,經理人花姐(黃慧君)只透露這是件有突破的事。

昨日因一張大合照的曝光,爆出原來姜濤此行是為了拍攝電影《My Heavenly City》,更獲MakerVille的CEO魯庭暉同行傍實,而同片更有前無記電視主播、現定居紐約任演員的黃慘盈(李嘉文)。

姜濤完成於張敬軒演唱會中擔當嘉賓的工作後,便出發前往美國進行另一項工作,但由於簽署了保密協議,姜濤此行非常神秘,花姐只透露他到美國是做一件很突破的事,而初到埗的姜濤難得出國,不停上載出遊及美食照,比較像放大假多於工作。

▲ (instagram圖片)

近日見姜濤的IG更新減少,相信已經正式投入工作。昨日有一名外籍演員在社交網站發放一張大合照,爆出姜濤的行蹤!

該名演員的大合照中,見到姜濤穿著黃Tee配白恤衫的輕便裝束,原來公司的CEO魯生亦有同行,合照更見到久未露面的前無記電視主播黃慘盈,移居紐約當演員的她現改用原名李嘉文。

▲ (instagram圖片)

不過照片事後已火速被該演員刪掉,據悉電影已經煞科,即將於月底返港出席活動的姜濤亦即將與魯生返港,接受一星期的隔離後,再開始為七月份的紅館騷作排練。

赴美拍跳舞電影

是次姜濤電影名為《My Heavenly City》,是台灣女導演俞聖儀的作品,俞聖儀據擅長拍攝短片及紀錄片,這次是她的首部長片作品,由三個故事組成,探討融入美國生活的問題,參演與員來自美國、香港及台灣,其中一個故事提及有兩個年輕舞者到美國尋夢,估計就是姜濤參與的部份。

導演俞聖儀亦有在她的社交平台發放拍攝花絮,其中一張照片見到一男一女戴著白色單車頭盔就聊天,男子的背面與姜濤相似。

▲ (instagram圖片)

直指老闆囂張

另外,早前姜濤在限時動態貼出自己吃了龍蝦漢堡,並指自己吃了「龍蝦晚餐」,接著又轉發魯生傳給他的訊息截圖,魯生拍下自己吃了一整隻龍蝦的照片,並向姜濤說:「呢啲先叫龍蝦晚餐,波士頓龍蝦。」姜濤大膽留言:「很囂張的老闆」,二人互動搞笑又溫馨。

感性的魯生在香港時間的今日清晨,在社交網站發文,提到在長途機上做了三件事,包括看了《小飛象》電影、想起了一段對話,和重覆聽了多次Serrini的歌《Let Us Go Then You and I》:

電影

應該大約五六歲的時候吧,有一次媽媽帶我去了香港仔社區中心,他說有免費電影播,不知為什麼,我對那次親子活動印象很深,我已經完全忘記電影的內容,但就好記得,媽媽很像十分感動,想喊咁款。五六歲的我看到媽媽想喊想喊,第一個反應是:喂你唔好搞到場面咁尷尬好喎。 我大了幾歲之後,媽媽還常常提起那套電影,還說我細個的時候,耳仔是兜風耳。我完全唔知佢講緊乜。 在天上,認真看了這套1941年的電影。

在天上,這次沒有尷尬,靜靜的說聲多謝。 對話

中學的時候有位師兄,叫Gary ,讀書又叻,口才又好,那個時候他在想應該讀醫科還是讀法律。有次在陸運會上,坐得發悶(我點會有得比賽),和他閒談,他告訴我:我諗我都係讀medicine。 我問佢點解,佢話:冇呀我問親我啲男仔朋友都叫我讀Law,但係所有女仔朋友都叫我讀Medic,咁我諗Medicine應該有前途啲。 當然講笑,但我俾佢嘅回應係:「咁都好呀做醫生可以救好多人,對個社會有意義啊。」點知Gary話:「傻啦唔好諗到咁大,人生有咁多嘢我哋控制唔到,唔使話下下都睇到自己咁高話要可以對個社會有咩貢獻咁,因為好多嘢其實係我嘅能力以外。我呢,只希望專注到三尺範圍內嘅人,盡力令到我三尺範圍裏面嘅人身體健康生活快樂,已經好叻㗎啦……唔好睇到自己咁大。」 歌(每隻字,loop 咗一百次左右) 放棄像最易最乾脆

而你堅持

再豁出去

再戴上勇氣的面具 假使甚麼都不對

假使甚麼都失去

當一轉身晦暗又佔據心底裏

繼續去

失望疲倦害怕

甚麼都擊退 放心去

我亦會繼續去