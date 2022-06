【聲夢傳奇】何晉樂推出首支個人單曲《無證騎士》　Rock獲偶像張敬軒讚賞成強心針

參加《聲夢傳奇》入行的何晉樂(Rock)近日力宣傳首支個人單曲《無證騎士》,Rock昨日作客商台節目《口水多過浪花》接受主持鄭裕玲(Do姐)訪問時,細說自己棄藥劑師身份入行、解說首支個人單曲。

在節目期間,Rock更「粉絲mode」盡現,提到自己對張敬軒、Do姐的喜愛時,他更自爆說:「其實見到Do姐都好驚,因為我好鍾意!」

Rock獲偶像軒仔讚賞

Rock在節目內提起早前參加張敬軒IG直播中的抽獎環節,獲軒仔「送橙」兼話「你嗰日唱我首歌唱得好聽」。而其實軒仔也在節目前在直播室外說:「Rock唱歌好好聽」,對Rock表示欣賞。

獲偶像讚賞的Rock表示自己不知所措,也希望對方是出自真心,Do姐也認為這是真心說話,畢竟也不可以亂說。Rock續稱這一份鼓勵真的是強心針!

Rock解說自己視軒仔為偶像的原因:「我喺中學時接觸到軒仔嘅歌,佢感動咗我好多嘢,喺我生活上唔開心,讀書、感情上,啲歌都係令我可以起翻身。」Rock也希望自己可用歌曲感染其他人,會令我感到開心。

他後來在IG的帖文也盡現興奮心情:

十年難得一偶遇軒公!我嘅口罩都遮蓋唔到我嘅興奮😆其實除咗好鍾意聽軒公嘅歌之外,呢幾日做新歌宣傳都有提起張敬軒喺我人生中嘅影響有幾大,點樣陪我經歷高山低谷,點樣啟發我行音樂呢一條路~所以 Thank you for Everything. (唔知大家明唔明白得到自己偶像嘅讚賞係一種幾咁奇妙嘅事情)。