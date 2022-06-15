【聲夢傳奇】何晉樂推出首支個人單曲《無證騎士》　Rock獲偶像張敬軒讚賞成強心針

參加《聲夢傳奇》入行的何晉樂（Rock）近日力宣傳首支個人單曲《無證騎士》，Rock昨日作客商台節目《口水多過浪花》接受主持鄭裕玲（Do姐）訪問時，細說自己棄藥劑師身份入行、解說首支個人單曲。

在節目期間，Rock更「粉絲mode」盡現，提到自己對張敬軒、Do姐的喜愛時，他更自爆說：「其實見到Do姐都好驚，因為我好鍾意！」

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Rock獲偶像軒仔讚賞

Rock在節目內提起早前參加張敬軒IG直播中的抽獎環節，獲軒仔「送橙」兼話「你嗰日唱我首歌唱得好聽」。而其實軒仔也在節目前在直播室外說：「Rock唱歌好好聽」，對Rock表示欣賞。

獲偶像讚賞的Rock表示自己不知所措，也希望對方是出自真心，Do姐也認為這是真心說話，畢竟也不可以亂說。Rock續稱這一份鼓勵真的是強心針！

Rock解說自己視軒仔為偶像的原因：「我喺中學時接觸到軒仔嘅歌，佢感動咗我好多嘢，喺我生活上唔開心，讀書、感情上，啲歌都係令我可以起翻身。」Rock也希望自己可用歌曲感染其他人，會令我感到開心。

他後來在IG的帖文也盡現興奮心情：

十年難得一偶遇軒公！我嘅口罩都遮蓋唔到我嘅興奮😆其實除咗好鍾意聽軒公嘅歌之外，呢幾日做新歌宣傳都有提起張敬軒喺我人生中嘅影響有幾大，點樣陪我經歷高山低谷，點樣啟發我行音樂呢一條路~所以 Thank you for Everything. (唔知大家明唔明白得到自己偶像嘅讚賞係一種幾咁奇妙嘅事情)。

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完成藥劑師實習

Do姐問Rock何解會修讀藥劑，他解釋指自己喜歡化學科、希望幫助別人，但由於不夠分數修讀醫科，於是就成為藥劑師。

他也指因為有藥劑師的身份，也令家人更放心讓他參加比賽。不過，他在修畢4年課程、完成1年實習，在過程中也覺得自己放不下音樂，喜歡藥劑師的工作，但更喜歡音樂。

保險變副業

他從英國回家後，與家人約定以一年時間追歌唱夢，並在參加《聲夢傳奇》期間同時任職保險經紀，他稱可以與家人有一個交代。

他指入行後的自己專心以唱歌為主，保險的工作成為副業：「我仲有做緊，因為我promise咗我嘅客人，佢哋全部都好支持我做歌手，都會話唔丟低佢哋張單，就算我做咗歌手，都係會跟，電話都係會長響。」

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遇Do姐變小粉絲

Rock又難忘在《聲夢傳奇》中與軒仔合唱《青春常駐》，笑稱是自己的人生高峯。Do姐好奇Rock與偶像合作會否感到害怕，他說：「都驚㗎，因為鍾意，其實我見到Do姐都好驚，因為我好鍾意！」

他同時大爆自己由大學以來，每一年也會看一次《男親女愛》，更是「熟到識背」，認為劇集的氣氛可以紓緩讀書帶來的壓力。Do姐笑言：「好開心喺你讀書期間都可以出一分力。」

他在節目完結後再於IG發文感謝Do姐：「雖然唔係第一次同Do姐工作， 但係第一次坐定定同Do姐閑聊同埋宣傳新歌真係好開心嘅體驗~

平時見到Do姐工作好認真總係有一種威嚴喺度 但係真人傾偈真係好有親切感好舒服~ 希望未來再有機會上嚟傾偈！好多謝Do姐邀請我上嚟ICEBREAKER」。

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「十月懷胎」出新作

另一方面，Rock在10個月前接獲推出個人作品凡的消息，作曲人周錫漢建議他選擇可讓別人了解他喜歡緣由的作品，於是出現《無證騎士》。

他說：「《無證騎士》係嚟自一套漫畫，佢係一個無超能力嘅英雄，他有一個好強力嘅意志，好知道自己需要做咩，同埋好想幫助身邊嘅人，就好似我做藥劑都係想幫人。首歌嘅故事係嚟自我小學時，成日都畀人恰，但我又想保護自己、保護身邊人，大個又發現自己不是超人，但音樂就係我嘅超能力！」他指大家即使遇上不快，音樂就可以幫助到很多人。

他稱予人乖的感覺，希望未來的作品會比較活潑，也可考慮推出情歌、練習舞蹈。

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