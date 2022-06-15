【紓緩鼻敏感】天氣反覆壓力大鼻敏感易發作　一文看清成因+徵狀+食療

▲ 一文看清鼻敏感成因、徵狀及食療

鼻敏感困擾不少人，平均每4個港人就有1人患此症。天氣反覆、壓力大、灰塵多，也容易誘發鼻敏感。TOPick綜合常見的鼻敏感徵狀、成因及處理方法，以及註冊中醫師推介的食療，以便了解此症，紓緩不適。

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何謂鼻敏感？

根據衞生署資料，鼻敏感即是「過敏性鼻炎」，是指眼、鼻、咽、喉等對一些物質（過敏原）引起敏感反應。主要分為兩類：

季節性：如花粉引起的過敏

終年性：如灰塵、黴菌、毛髮引起的過敏

徵狀

衛生署指，鼻敏感徵狀主要分為以下三方面：

鼻徵狀：打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子發癢、嗅覺遲鈍、鼻黏膜潰爛、鼻子發熱等。

眼徵狀：眼睛發癢、流眼水

其他徵狀：可能有其他身體敏感的情況，例如濕疹、哮喘。

成因

衞生署指，鼻敏感主要有以下五大成因：

1. 過敏原刺激鼻黏膜導致過敏性反應，例如：

家居中的塵虱、花粉、黴菌

動物的毛髮、皮屑

羊毛衣和羽毛枕等

2. 化學品，例如：化妝品、漆油、樟腦、殺蟲劑等氣味會刺激鼻黏膜，使症狀惡化。

3. 有些食物如海產、含酒精飲品、辛辣食物如辣椒、胡椒、咖喱等會刺激鼻黏膜的血管擴張，使鼻塞現象惡化。

4. 混濁空氣、氣候變化如極端冷熱、乾燥或潮濕會促使徵狀發作或惡化。

5. 精神壓力、情緒緊張或疲勞過度，容易誘發過敏性鼻炎。

西醫處理方法

衞生署指，過敏性鼻炎並無根治方法，主要是預防病發、緩和病發時的徵狀。過敏性鼻炎的徵狀多屬短暫，一般不須特別治理亦會自動減退。

若有需要或徵狀嚴重時，可請教醫生和按其指示正確使用藥物，包括：內服抗敏感藥物（會令人昏睡，宜在睡前服用，避免上課前服食）、滴鼻藥水、類固醇鼻噴霧劑。若眼部痕癢，可用冷水毛巾敷眼，或按醫生指示滴用眼藥水。

中醫推介食療紓緩及預防

註冊中醫師梁尹倩（Cinci）曾接受TOPick訪問指，在中醫理論中，鼻敏感稱為「鼻鼽」，此病與肺、脾、腎三臟關係密切，較常見為出生時已見肺氣虛弱，此乃先天不足；大多則因為後天的不良生活習慣、飲食不節或多食生冷而損傷了肺脾腎的功能。不同年齡、性別都會患上，關鍵還是在於體質。

她推介以下2款湯水及茶療紓緩及預防鼻敏感：

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另她在「CheckCheckCin」facebook專頁亦曾推介2款有助紓緩鼻敏感的湯水：

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責任編輯：羅嘉欣