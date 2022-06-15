【尋人記II】方東昇助「杯麵男孩」尋生母　志文與黃亞保撞樣藏玄機？

▲ 《尋人記II》

方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》，開播以來叫好又叫座，本周播出最後兩集。

經常說「尋人難」，尋人到底有多難？第9集會帶觀眾登上「尋人號」特快列車，極速重溫幾個特別的個案，經歷4位主持過去兩年的苦與樂－－無了期的等待，「中空寶」的失落，還有偶然遇上的驚喜。

但正如方東昇的節目開場旁白，「《尋人記II》同大家一齊見證成果，體驗『白果』，嚐盡人生百味，尋找更多人情味」。

最新影片推介：黃婉華專訪

觀眾渴望尋人盡快有成果，但一個成功個案的背後，往往伴隨很多失敗例子。攝製隊透露，找十個個案，有時只能找到一個，但當事人也未必願意受訪，所以尋人要花很多氣力。



當中攝製隊還遇過不少曲折離奇的個案，之前報道的「吃杯麵男孩」徐志文憑著樂天性格走出人生低谷，勵志故事打動不少人。

原來他在訪問途中突然拜託攝製隊幫忙「尋親」，希望找到親生媽媽！在無綫的最新官方預告中，志文向攝製隊展示手上的出生證明，偏偏母親名字一欄穿咗個窿。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

廚神黃亞保登場

到底由「尋人」升呢「尋親」的攝製隊，如何憑藉零碎線索協助志文尋找生母？眾人最後遇到「驚喜」還是「白果」呢？

有關志文「驚喜回歸」《尋人記II》的預告播出後，網民紛紛留言祝福志文成功尋親：「志文阿媽並無舊片，當年亦無受訪，今次如果尋人成功並出鏡，可謂尋人案中案」、「希望志文願望成真，能見媽媽一面」、「杯麵男冇見過媽媽一面，就算媽媽冇照顧過佢，但都依然想搵番佢，心胸廣闊」。

除志文，廚神黃亞保（保哥）亦驚現《尋人記II》最新預告片，保哥原來數十年前曾亮相無綫專題節目，到底所為何事？向來「創作力量同幻想會嚇你一跳」的網民，更因有感保哥與志文「撞樣」，又是廚師，笑問二人同時現身是否另有玄機。