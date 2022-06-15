【明星代言】《侏羅紀》Jeff Goldblum代言Prada　70歲荷里活「高」人首當男模行國際大騷

▲ 電影《侏羅紀世界：統霸天下》中的演員Jeff Goldblum是今年Prada秋冬系列代言人。

電影《侏羅紀世界：統霸天下》雖然被不少人認為是爛片中的爛片，畢竟它囊括了初代《侏羅紀世界》的演員，所以要它作為整個《侏羅紀》電影系列的總結未免可惜。不過，不說不知，原來當中飾演數學家的謝夫高拔林（Jeff Goldblum），今年秋冬被時裝品牌Prada看上，搖身一變成為Prada秋冬系列的代言人。

▲ Jeff Golblum於2022Prada秋冬系列上作壓軸演出。（圖片法新社）

現年70歲，擁有196cm的Jeff Goldblum，可說是荷里活裏其中一位身高最高的演員，他一直以來都演盡不少古怪角色，由最初嚇大家一跳的成名作《變型人魔》、到大家廣為人知的《侏羅紀公園》，他都先後拍攝過3集，而在《雷神奇俠3：諸神黃昏》中，他就飾演宗師一角，將雷神玩得死去活來。

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半年前，他就得到Prada的創作總監Miuccia Prada和Raf Simons邀請，成為2022秋冬時裝展最後壓軸出場的一位名人男模，而既然當上客席男模，品牌當然順勢找他成為今個秋冬季的廣告代言人。最近，但凡他出席公開活動都全穿上Prada的服裝示人，以他的身高，自然輕易成為最佳的人肉衣架。

其實一直以來，Prada對邀請影星當代言人從不手軟，遠的有我們熟悉的金城武、今年春夏則有《蜘蛛俠》Tom Holland。而在春冬時裝展上除了有Jeff Goldblum外，還有來自《性愛自修室》飾演Otis的男主角Asa Butterfield（阿薩·巴特菲爾德）、電影《移動迷宮》中飾演Newt的Thomas Brodie-Sangster（湯瑪士·桑斯特），都齊齊在天橋上行貓步。

記者：何偉雄