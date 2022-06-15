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【靚太廚房】3款材料煮出家常便飯海鮮餐　肉餅吸收膏蟹精華滿足一家大細

休閒消費 11:59 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

Facebook專頁「Missta愛。下廚」分享了膏蟹蒸肉餅食譜。

想到食蟹，大家必會想到炒蟹！炒蟹當然好吃，但小朋友卻吃不了，大家可以不仍參考身兼兩孩媽，常在Facebook專頁「Missta愛。下廚」分享食譜的missta，用清蒸方式煮出海鮮版家常便飯——「膏蟹蒸肉餅」，膏蟹的精華全部被肉餅吸收，肉餅味道會特別甜，適合大人及小朋友！

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材料：

膏蟹 1隻
免治豬肉  200g
馬碲 2粒（切碎）

調味料：

生抽 1茶匙
1/4茶匙
糖  1茶匙
紹興酒 1茶匙
麻油 少許
胡椒粉 少許
生粉 2茶匙
清水 2湯匙
    點擊圖片放大
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做法：

1. 膏蟹用牙刷刷乾淨，斬件，摘去蟹咀和鰓，隔着抹布敲碎蟹殼，瀝乾水份。

2. 免治豬肉下調味料，攪勻。順時針攪拌，一邊攪，一邊加入清水，攪至起膠。

3. 將肉餅鋪在平碟上，排上膏蟹。

4. 隔水蒸13～15分鐘即成。

小貼士

1. 大家可以找海鮮檔老闆代勞斬件，再回家洗淨。

2. 如果自己刴肉餅，可以瘦肉：肥肉=3：7，會最滑口。

3. 完成可以灒熟油和撒蔥花，淋上蒸魚豉油享用。

以上內容及圖片獲Missta愛。下廚授權轉發。

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責任編緝：蕭雅文

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