【靚太廚房】3款材料煮出家常便飯海鮮餐 肉餅吸收膏蟹精華滿足一家大細
休閒消費 11:59 2022/06/15
想到食蟹，大家必會想到炒蟹！炒蟹當然好吃，但小朋友卻吃不了，大家可以不仍參考身兼兩孩媽，常在Facebook專頁「Missta愛。下廚」分享食譜的missta，用清蒸方式煮出海鮮版家常便飯——「膏蟹蒸肉餅」，膏蟹的精華全部被肉餅吸收，肉餅味道會特別甜，適合大人及小朋友！
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材料：
|膏蟹
|1隻
|免治豬肉
|200g
|馬碲
|2粒（切碎）
調味料：
|生抽
|1茶匙
|鹽
|1/4茶匙
|糖
|1茶匙
|紹興酒
|1茶匙
|麻油
|少許
|胡椒粉
|少許
|生粉
|2茶匙
|清水
|2湯匙
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做法：
1. 膏蟹用牙刷刷乾淨，斬件，摘去蟹咀和鰓，隔着抹布敲碎蟹殼，瀝乾水份。
2. 免治豬肉下調味料，攪勻。順時針攪拌，一邊攪，一邊加入清水，攪至起膠。
3. 將肉餅鋪在平碟上，排上膏蟹。
4. 隔水蒸13～15分鐘即成。
小貼士
1. 大家可以找海鮮檔老闆代勞斬件，再回家洗淨。
2. 如果自己刴肉餅，可以瘦肉：肥肉=3：7，會最滑口。
3. 完成可以灒熟油和撒蔥花，淋上蒸魚豉油享用。
以上內容及圖片獲Missta愛。下廚授權轉發。
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責任編緝：蕭雅文