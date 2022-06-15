【酒店下午茶】 唯港薈榴槤飄香星馬泰下午茶　每位$408歎頂級貓山王榴槤【內附連結】

▲ 唯港薈The Market於6月28日起推出「飄香榴槤下午茶」，供應多款東南亞風味鹹點及以榴槤入饌的甜點，榴槤迷不容錯過。(酒店提供)

唯港薈The Market於6月27日起推出「飄香榴槤下午茶」，有榴槤王子美譽的唯港薈行政總廚何偉誠師傅 (Danny Ho) 將於今個夏日把它重新演繹，呈獻全新「榴槤飄香」星馬泰下午茶，以東南亞風味鹹點及以榴槤入饌的甜點擄獲你的味蕾。

下午茶底層有3款由馬來西亞直送的精選榴槤果肉，更是亮點所在，分別是金黃飽滿、香濃軟糯的頂級D197貓山王榴槤；甘香軟滑、帶淡淡忌廉香氣的D175紅蝦榴槤； 以及深黃帶紅、細滑香甜的D101柔佛黃金榴槤，每一口都是香醇濃郁的極致享受，教人難以抗拒。

▲ 下午茶底層有3款由馬來西亞直送的精選榴槤果肉，是焦點所在。(酒店提供)

廚藝團隊更嚴選滋味海鮮，打造多款精緻海鮮的下午茶美點，先映入眼簾的是炭燒加勒比海野生龍蝦尾，總廚精挑加勒比海野生龍蝦尾，肉質爽甜彈牙，經炭燒後更令龍蝦鮮味進一步昇華，伴以秘製馬來西亞海鮮醬，惹味無比。

泰式香辣蝦杯採用泰國海蝦，沾上杯中特製的泰式酸辣汁，清新醒胃。泰式蟹肉三文魚子魚餅由廚師把新鮮鯪魚肉剁成魚蓉，再混合多種泰國香料，味道香辣，表面舖滿粒粒圓潤飽滿的魚子，魚肉的鹹香與魚子的油香融為一體，口感層次豐富。

炭燒馬來西亞烏達魚肉是馬來西亞著名的特色小吃，細緻的魚肉泥加上各式香料如辣椒、香茅、蔥蒜等，以蕉葉包裹魚肉烤製，魚味濃郁，微辣又香氣十足。麥皮軟殼蝦是新加坡著名菜式之一，來自沙巴海域的優質軟殼蝦肉鮮甜彈牙，炸至金黃色後沾上麥皮炒香，蝦肉的鮮味加上麥皮的香酥口感，令人一試難忘。

品嘗過星馬泰鹹點後，輕呷一口椰子榴槤燉湯清一清味蕾。榴槤貴為「水果之王」營養豐富，有助健脾補氣，榴槤殼內白色的瓤能滋陰降火，而榴槤核亦有補腎健胃之效。這個湯品以榴槤殼、榴槤核、貓山王榴槤果肉、椰子肉、雪耳、冬瓜、紅棗等熬製3小時，榴槤的馥郁加上椰子的清香，散發著沁人心脾的香氣，喝下香醇順滑，清甜滋潤。

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甜品當然不能少，廚師Danny從家鄉馬來西亞嚴選不同品種的榴槤直送到香港，炮製出多款以榴槤入饌的誘人甜點，包括以蝶豆花天然的藍色汁液製成的榴槤班蘭糯米飯，椰漿充分融入糯米中，香甜軟糯，與自家製榴槤班蘭咖央醬同吃，味道一絕。

榴槤椰子蝶豆花西米杯清甜可口，榴槤的獨特風味結合椰子的天然香濃，滋味柔和，加上雪白的椰絲更添口感。另外，食客更可無限品嘗自家製D197貓山王及D24榴槤混合雪糕。

每位客人享用下午茶時，可配自家製檸檬汁、冰凍果汁、即磨咖啡或茶，悠然享受午後時光。

下午茶亦提供外賣服務，近10款誘人甜點讓您帶回家細味品嚐，加上別致的包裝，開展一場齒頰「榴」香的感官饗宴。

「榴槤飄香」星馬泰下午茶

推廣日期：6月27日至另行通知 (需提前一天訂座)

供應時間：每日下午3時至6時

供應地點：The Market (酒店2樓)

價錢：每位408元; 兩位港幣788元(另加一)

查詢或預訂：3400 1308

網上訂座

「榴槤飄香」星馬泰外賣下午茶 (兩位用)價錢：648元/兩位用，需於3天前預訂

記者：招美寶