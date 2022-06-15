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【MIRROR經理人】重遊22年前經典MV外景場地　花姐憶當年小產經歷獲網民送鼓勵

娛樂 15:00 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

當紅男團MIRROR與ERROR的經理人花姐（黃慧君），平日除了要分身照顧這16子以外，還要照顧家中的兩位親生兒子。

昨日（6月14日）花姐路經俗稱中環石板街的砵典乍街，令她回想起22年前、還在效力TVB時，在此處曾拍了兩個經典MV，更由此憶起小產的經歷，網友們紛紛向花姐送上鼓勵。

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做MIRROR經理人忙碌

於TVB做幕後出身的花姐，近年搖身一變成ViuTV重要監製，兼成為了人氣男團MIRROR與ERROR的經理人，工作比過去更加忙碌。

育有一對兒子的她曾「抱怨」過，因為經理人的工作忙，減少了她與家人聚天倫的時間。

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【爆谷一周】工作狂花姐自爆日睡3小時　目標望MIRROR歌曲登美國Billboard

花姐勾起昔日回憶

花姐的長子與次子分別20歲和16歲，長子亦已赴台灣升學，但身為媽媽的花姐無時無刻都掛念著兒子。

昨日花姐剛巧路經中環的砵典乍街，她拍下了那條以石頭鋪砌的路，亦是不少經典劇集、電影、MV取景的場地。重遊昔日的工作地點，花姐突然感性，撰文寫道：

呢個地方俾我一個特別嘅回憶。22年前，大b係我肚裡面出現兩星期，我嚟到呢個地方拍MV，係我同佢第一次一齊返工，身邊同事非常緊張，因為我之前有小產經驗，嗰日我係呢條街跑咗30次，拍咗兩個我好鍾意嘅MV。

今日再次嚟到好開心，但一定唔可以係度跑30次，行一次上去已經喘哂氣，講晒粗口，會心微笑咁講粗口。

大b下星期係台灣返嚟放暑假，我要同佢再重遊呢個地方。「我們都是這樣長大的」

接著她又在IG限時動態寫道：「今日無端端有機會自己係街，遇到好多唔識嘅人，佢哋俾到我溫暖嘅感覺，其實幸福就係咁簡單。」

此外不少網民留意花姐所提及的兩個MV，估計就是指麥浚龍的《耿耿於懷》及吳日言的《扯線風箏》MV，不過又發現這兩首歌於2004年推出，有網民謂可能花姐記錯當時所懷的是幼子才對。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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