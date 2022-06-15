【死因研訊】菲傭離世死因研訊　陪審團現退庭商議

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46歲菲傭於2016年來港工作近4個月後於住所去世，死因庭日前展開聆訊。死因裁判官今（15日）引導2男2女陪審團時指，案件的證據不足，難以做到裁斷基礎，死者死因亦不明確，陪審團可就死亡結論裁定死者死於自然或死因存疑，陪審團正退庭商議。

死因裁判官何俊堯今早引導陪審團稱，有證供顯示死者於瑪嘉烈醫院離世，亦有證供顯示死者於送院前數小時已離世，陪審團可考慮死者死亡地點。至於就導致死因的疫病或傷害，當中唯一證據來自法醫及專家證人，但均未有提及明確死因，似乎唯一答案是死因不詳。

死因裁判官續指，案件的證據不足，難以做到裁斷基礎，死者死因亦不明確。在細心考慮下，陪審團可就死亡結論，裁定死者死於自然或死因存疑。陪審團應先考慮死於自然後，再決定是否屬存疑裁決。

綜合早前證供，死者胞妹Imelda Quinto Abong供稱，死者每天凌晨3時便需要起床，又很晚才能進睡。由於死者擔心僱主將會傷害她，故不願吃其提供的食物，以致經常吃不飽。死者又曾對胞妹稱，僱主不准死者於家中更換衛生巾。僱主又對死者稱，自己有支付薪金，故不會理會死者感受。

死者朋友Mananquil Rio Borlasa 則曾供稱，她在死者去世前約1個月認識死者，她形容死者身體虛弱，體重約41公斤。死者曾向她透露自己每晚12時才能睡覺。

研訊主任又曾於庭上讀出死者女僱主黃勝榕及其丈夫許順彬的證供指，黃於事發當日見死者於未有如常外出後，與許查看死者，發現異常後報警，事主送院後不治。黃指自己滿意死者工作，許則稱自己未有與死者爭執。

死者所屬的中介公司、大眾通女傭中心東主李偉康供稱，死者曾與其僱主到中介公司後稱希望辭職。其僱主立即大聲責罵死者，在平伏心情後稱「唔做咪唔做囉」。李又指，當初未有預料死者出事，故未有記錄死者的驗身報告及工作內容等資料，遭死因裁判官質疑是本末倒置，指不是出事後才要做記錄。李又指，他於庭上感到很委屈，感到自己被當作成殺害死者的人。

前香港大學病理科副教授、專家證人馬宣立供稱，香港少有過勞致死的情況，工作過勞雖然會引致疾病，但亦要涉及食物不足等因素才會致死，至於重複做家務會否過勞致死，馬則對此有所保留。馬又指，死者在救護員到場約3小時前或已離世。勞工處高級勞工事務主任（外籍家庭傭工）馮麗卿供稱，處方從未收到有關本案死者的任何求助，及現時勞工法例並無列明外傭的標準工時。

終年46歲的死者Leonita Quinto Arcillas於2016年由菲律賓來港擔任家庭傭工近4個月後於住所去世，其間疑因工作導致睡眠時間只有約3小時，並出現頭痛及背痛情況，呈交離職通知書後，於2017年4日4日在僱主家昏迷後不治。早前庭上透露，死者的僱主已於今年初移民。早前有陪審員疑確診新冠肺炎而需隔離，餘下2男2女陪審員繼續參與死因研訊。

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記者：梁錦麟