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【死因研訊】菲傭離世死因研訊　陪審團裁定死於自然

社會 15:03 2022/06/15

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(資料圖片)

46歲菲傭於2016年來港工作近4個月後於住所去世，死因庭日前展開聆訊。死因裁判官今早（15日）引導2男2女陪審團，陪審團退庭商議約4小時後，一致裁定死者死於自然。

陪審團退庭商議約4小時後，一致裁定死者於2017年4月4日死於自然，且死因不詳。

死因裁判官何俊堯今早引導陪審團稱，有證供顯示死者於瑪嘉烈醫院離世，亦有證供顯示死者於送院前數小時已離世，陪審團可考慮死者死亡地點。至於就導致死因的疫病或傷害，當中唯一證據來自法醫及專家證人，但未有提及明確死因，似乎唯一答案是死因不詳。

死因裁判官續指，案件的證據不足，難以做到裁斷基礎，死者死因亦不明確。在細心考慮下，陪審團可就死亡結論，裁定死者死於自然或死因存疑。陪審團應先考慮死於自然後，再決定是否屬存疑裁決。

終年46歲的死者Leonita Quinto Arcillas於2016年由菲律賓來港擔任家庭傭工近4個月後於住所去世，其間疑因工作導致睡眠時間只有約3小時，並出現頭痛及背痛情況，呈交離職通知書後，於2017年4日4日在僱主家昏迷後不治。早前庭上透露，死者的僱主已於今年初移民。早前有陪審員疑確診新冠肺炎而需隔離，餘下2男2女陪審員繼續參與死因研訊。

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記者：梁錦麟

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