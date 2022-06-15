【著數優惠】GOGOX辦全港首個「 兩萬蚊任買放題」　每日派兩萬港元消費額名額70位

▲ GOGOX舉辦全港首個「 兩萬蚊任買放題」日日派兩萬港元消費額。（圖片由GOGOX提供）

貨運品牌GOGOX為回饋市民支持，即日起至20日舉行香港首個「兩萬蚊任買放題」活動，還邀請了七仙羽師傳一連七日每晚九時正於GOGOX社交平台主持活動，為市民祈福並同時公布每日遊戲內容，晚晚送出總共兩萬港元消費額，共70位得獎者，與眾同樂！

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「GOGOX兩萬蚊任買放題」了結合娛樂、線上推廣、線下速遞的推廣活動， GOGOX行政總裁及聯合創辦人林凱源表示：「GOGOX能成為香港領先的物流平台有賴市 民一直以來的信任和支持。我們希望透過舉辦是次全港市民皆可參與的送禮活動答謝大家。七師傅一直為香港帶來很多歡樂，與我們公司文化 Deliver Happiness 一拍即合，冀今次合作能向市民傳遞正能量，為大家打打氣！」

全港首個的「兩萬蚊任買放題」玩法直接，中獎條件簡單，包括居住地、電話、姓氏符合當日遊戲的要求亦有機會中獎！在連續七日的活動中，將會每晚有10位得獎者，每位贏得2,000 港元任買放題消費額，並將會由GOGOX速遞員代買心水產品再點對點送到府上。

「GOGOX 兩萬蚊任買放題」參加步驟：

1. 留意GOGOX Facebook專頁及Instagram賬戶於6月14日至20日每晚9時正發布的短片帖文，七仙羽師傅將於短片內公布當天的參加條件。

2. 如符合當晚所公布的條件，可即時傳送以下內容到指定WhatsApp號碼：

-「多謝GOGOX」

-提供符合當日參加條件的證明

-提供安裝GOGOX手機應用程式的證明

-最想購買的禮物

3. 當晚最快完成所有步驟的首十位參加者，工作人員刻對資格後，將會經 WhatsApp 收到指示，填寫價值2,000港元的購物清單。

4. GOGO速遞員將會在翌日把購物清單上的禮品送到得獎者指定地址。

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責任編緝：蕭雅文