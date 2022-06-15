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【開心速遞】《愛‧回家》劇情疑影射防疫政策　圍封強檢+「菊花清殭錦囊」引共鳴

娛樂 12:40 2022/06/15

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TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》被指藉殭屍病毒影射新冠肺炎。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚（6月14日）講述守騰卻鎮因殭屍病毒以致人人自危，宋縣令（許家傑飾）訂立一系列措施包括強行圍封、強制隔離等，多個政策均令人聯想起近年的新冠肺炎疫情，引起觀眾共鳴。

劇中的金城安（周嘉洛飾）懷疑染疫，他咬竹的一幕跟日本大熱動漫《鬼滅之刃》的竈門禰豆子有幾分相似，成為焦點之一。

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暗訴市民之苦

《開心速遞》昨晚播至第1625集，主題為「殭屍檢測站」，劇情講述宋縣令管轄的城鎮有外來人疑似感染「殭屍病毒」，被其所咬及抓傷之人，也同樣變成「殭屍」的模樣，宋縣令遂訂立一系列措施阻止疫情擴散。

隨着一系列的政策逐步實施，熊樹根（劉丹飾）的客棧被強行圍封，熊家眾人與客人同時被困。為了保障安全，心如（蘇韻姿飾）提出「強行檢測」方案，要檢測所有人身上可有被咬或抓傷的痕跡。

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設法自救

熊若水（呂慧儀飾）找來「菊花清殭錦囊」並計劃服用，卻被熊樹根直指「菊花清殭錦囊」沒有用，只是一些迷信玩意。

有客人被驗出懷疑是染疫人士，由官府帶往隔離，金城安原來亦曾遭這名客人抓傷，他為了避免咬高柏菲（湯盈盈飾）而改咬竹支，被指是Cosplay《鬼滅之刃》的禰豆子。

為免令金城安將病毒傳播，他最終被熊尚善（滕麗名飾）困在籠內以作隔離。

影射新冠肺炎

近年新冠肺炎疫情肆虐，政府不斷實施圍封強制措施，「中強檢」的市民必須於指定時間內到檢測中心需要進行檢測或使用快速測試劑斷定對病毒呈陽性或陰性反應，若然呈陽性反應則需要被強制隔離，跟劇中的守騰卻鎮情況類近。

劇中的「菊花清殭錦囊」跟現實的「連花清瘟膠囊」名字相似，令觀眾認為有影射之嫌。

撰文 : TOPick柴犬出動

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