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【著數優惠】「戶戶小廚」推限定炸雞拼盤慶祝國際炸雞日　$138食足7間餐廳不同風味炸雞

休閒消費 11:51 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

「戶戶小廚」推出限定炸雞拼盤慶祝國際炸雞日。（圖片由deliveroo提供）

香港人一向熱愛美食，炸雞亦是不二之選，每年7月6日是「國際炸雞日」，今個7月，戶戶送將於「戶戶小廚」為大家帶來一次過集齊各國特色風味的炸雞拼盤，讓大家感受「香噴噴」的多重異國滋味。

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戶戶送「戶戶小廚」最新分店於今年5月落戶香港仔，共設有七個廚房，餐廳夥伴包括韓式炸雞第一家、漢堡包大師Nomad Burger、人龍薄餅店Jacomax、泰式餐廳象泰宴及餐廳品牌──咖啡店Cupping Room、健康之選Knead及和風咖喱達人坐忘。 為慶祝「國際炸雞日」，7 間餐廳將首度合作推出限定拼盤，搭配多款來自不同國家的滋味醬汁！

限定炸雞拼盤包括：

第一家：無骨原味炸雞10件

坐忘：日式青芥蛋黃醬

象泰宴：泰式宮煮醬

Cupping Room：特濃咖啡味燒烤醬

Knead：泡菜蛋黃醬

Nomad Burger：松露醬

Jacomax：Gorgonzola 藍芝士醬

以上限定炸雞套餐於7月6日至7月17日期間在「戶戶小廚」香港仔分店獨家發售，售價為$138。

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責任編緝：蕭雅文

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