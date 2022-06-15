【尋人記II】24年記者辛酸史遇一事險無命　「金句王」方東昇人生哲學：豁達樂觀不抱怨

▲ 有好的心態，才能製作出好節目。

由無綫記者方東昇、黃曉瑩、黃靖婷及李曉欣等製作的節目《尋人記II》贏盡觀眾的口碑，團隊鍥而不捨尋找當年新聞故事的主角，過程令觀眾深受感動，作為節目的主腦人物方東昇大受歡迎，方東昇曾接受過訪問，從訪問中，可以見他對工作充滿熱誠。

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24年從未轉工

方東昇畢業後在無綫任職實習生起步，現職是無綫新聞策劃主任兼資訊專題節目主持及監製，至今已24年，他從未轉工，初做記者的他，多次出外採訪，曾2個月內飛30次，在節目《新聞話事·人》已經展現出他幽默風格，笑言自己是「驛馬星動、隨時出動」，多年來他仍然抱住一顆赤子之心去採訪及尋找故事題材。

方東昇之前接受已故資深體育新聞主播伍晃榮訪問，在訪問中，伍晃榮大讚對方對工作充滿活力和熱誠，未曾聽過他埋怨。方東昇說：「我想記者都是一個普通人，實有高潮低潮和不開心的時候，我們做這行，經常都會不開心，想做的事，未必可以採訪得到，未必可以拍攝得到，拍到，寫好稿，又不一定可以播出，可能稿擠，所以如果你唔開心，有很多機會讓你不開心。」惟有一直抱著豁達樂觀的心態去工作。

▲ 方東昇入行24年，從未轉工。

沙漠迷路險無命

方東昇在初入行期曾報道多單轟動的新聞，《賴昌星-中國遠華走私案》、《陳水扁貪污案》、《馬尼拉人質事件》等，亦參與拍攝多個新聞時事節目，包括：《世界零距離》、《國際大事回顧》以及近期大熱的《尋人記》系列。

最令他難忘的是一次採訪到內蒙「四子王旗」迎接太空人楊利偉的經歷，他說：「當時司機不熟路，結果拍攝團隊在沙漠迷路，車上汽油近乎用完，水和食糧都不多，車外氣溫是零下20度，眾人飢寒交迫，當時一眾人心慌意亂，在很迷惘之際唯有硬着頭皮下車，學「電波少年」截順風車，幸好最後遇到在內蒙做生意的香港商人帶他們脫險：「嗰時大家真係好驚…你知啦沙漠有幾多車經過呢？我哋真係見到有架車經過，傾兩句先發覺原來識講廣東話。結果佢就載咗我哋，救咗我哋，做記者成日有啲難忘嘅經歷。」

「華航澎湖空難」 事件最震撼

而採訪生涯中令他最震撼是報道「華航澎湖空難」 事件，當時有近超過200人罹難，台灣出動超過4,000名官兵及飛機艦艇參與搜索行動。方東昇描述當時有近百名家屬在不停哭泣：「嗰幕係好震撼…」而印象最深刻的是方東昇看到身旁的台灣記者在採訪期間都忍不住哭泣，對方東昇來說，即使不是自己家屬出事都感同身受。

▲ 「華航澎湖空難」 事件，是方東昇採訪生涯中感受最深的新聞。

全能記者

方東昇指做記者甚麼都要懂一些，例如外出採訪，有時人手不足，要自己拍攝，影完亦要自己拿著電腦，透過電腦傳送畫面回香港，因為廿四小時新聞，又要即時報料，很多功能。有些人曾說記者是不務正業，也有人覺得記者需要提升技能，他認為都需要。

方東昇又在節目中公開隨身的背囊，入面有麵包、平安藥、兩樽水、口罩，因為常常要到比較骯髒的地方。他指帶備基本裝備能方便突然出差，外出到不同地方：「穩陣啲！」他憶述試過在機場做採訪，碰巧台灣九份有車禍，要他馬上上機。

▲ 節目中金句連連，觀眾稱他為「昇爺」、「一代笑匠」。

而方東昇的節目之所以好看，除了製作認真外，其中一部份是他的金句，好笑之餘也發人深省，觀眾稱他為「昇爺」、「一代笑匠」，一起重溫他的金句：

「訓醒起到身就係過一日，起唔到就係過一世」

「睇唔穿係魔術，睇唔明係藝術」

「未必人人可以做明星，但只要努力，就有機會做精英」

「世界最大嘅空間就係進步嘅空間，世界最細嘅空間就係屋企嘅空間。」

「大家流眼淚，這就叫做累鬥累。」

「慢慢嚟，唔使急，你哋唔好催人，歲月先有資格催人。」

「再鋒利的刀都有生鏽的一天，再厲害的風車都有停下來的一天」

「忘記或許有忘記的好，他的世界不再有煩惱，在雨中也可翩翩起舞」

「失智事小，失蹤事大」

「翹埋雙手，就是幫手」

「有想像力就有生命力」

「又期待，又怕受傷害」

「抱得美人龜」

「成個老襯，從此士氣大振」

「工欲善其事，唔好發脾氣」

「睇見學員行差踏錯，老師都冇輕輕放過」 ▼ 點擊圖片放大 +16 +15

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編輯:陳麗薇