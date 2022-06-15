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【十八年後的終極告白2.0】曹永廉被批演技零進步　尹詩沛演技再爆發搶盡鏡

娛樂 11:54 2022/06/15

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曹永廉出盡力演殺人狂，可惜惹來負評。

TVB劇《十八年後的終極告白2.0》劇情逐漸白熱化，當中曹永廉所演的「勇哥」魔性盡現，於昨晚（6月14日）播出的《十八年後的終極告白2.0》第12集內，分別虐殺Kammy（阮兒飾）和虐打「勇嫂」（尹詩沛飾）。

雖然曹永廉角色夠晒搶，不過其演出似乎網民不太受落，阿廉曹網民批評「演技十年如一日」，反之飾演「出租老婆」的尹詩沛演出到位，連眼神都有戲，難怪獲網民讚賞。

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勇哥魔性盡現

昨晚的《十八年後的終極告白2.0》甚重口味，劇情講述曹永廉所演的「勇哥」因親睹懷孕的太太被車撞死，為報仇而變成殺人狂。

首先阮兒所飾演的Kammy擄走Angus（譚俊彥飾），當她正打算向其淋油燒死對方時，勇哥突然出現救了Angus一命。

曹永廉所演的勇哥魔性暴現。（影片截圖）

之後，勇哥於荒廢的屋內找到Kammy，除毒打她外，更扯爛其上衣兼咬脷，其後Kammy因屍體發臭而被發現。

魔性盡現的勇哥連環殺人，尹詩沛所飾演的問米婆阿霞為其「出租老婆」，阿霞發現勇哥於房間禁錮一男人，心知不妙的她正想離開時，勇哥突然返家，阿霞十分驚慌，勇哥發覺阿霞知道其秘密想離開，繼而將她推入房間虐打兼禁錮。

最後阿霞被Angus等人救出，在醫院裡她憶述勇哥找她問米，由於她跟其太太名字同樣有個「霞」字，勇哥遂出錢利誘她扮其太太。

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曹永廉好壞參半

對於曹永廉所演的變態殺人狂，網民對其評價可說好壞參半，部份網民批評其演技差劣。

當中評價包括「曹永廉啲演技真係好麻麻，演幾十年都係咁喊都唔識。」、「原來唔只我一個覺得勇哥演技好差。應該換個人演！」和「係得一早紅咗啦，演技十年如一日」，看來其「黐線外露」演出留於表面，未能讓觀眾看得投入。

尹詩沛的演出獲讚賞。（劇照）

尹詩沛獲大讚

反而尹詩沛所演的問米婆雖然戲份少，但其演出獲劇迷讚賞，當她知悉勇哥的秘密時，流露出驚慌失措的表情，眼神交足戲之餘，亦不會太過火。

而網民亦紛紛留言大讚尹詩沛，當中包括「詩沛演得唔錯 ... 講兩句就喘晒氣咁 , 真係好似孕婦」、「詩沛係時候俾多點戲份」、「問米婆好有戲喎」和「如果尹詩沛演趙希洛個角色，效果會更爆之餘鹽花會有睇頭好多。」

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【一笑渡凡間】尹詩沛公堂剖白內心戲有層次　網民大讚：就算做配角一樣演得好【有片】

其實尹詩沛之前在《十八年後的終極告白》演「豬肉婆」Tiger嫂已被大讚演技出色，當中她面對老公死訊，將那幕認屍戲演得相當有層次，令觀眾有感同身受的感覺。

尹詩沛不單演技不俗，身材亦十分出眾，此外她是唱得之人，曾經擔任《今晚睇李》Pawlerful Band的和音，聲底又夠厚，不能看少她的實力。

撰文 : TOPick柴犬出動

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