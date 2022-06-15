【網購騙案】演唱會門票成高危貨品榜首三連冠　警列3項分辨真偽賣家

▲ (警方fb圖片)

警方今日（15日）表示，演唱會門票「榮登」高危貨品榜首三連冠。警方「CyberDefender 守網者 」專頁，逢星期三公布最新10大高危貨品排行榜，而據最新排行榜及名單，排首名的是「演唱會門票 」，第二位是「玩具模型」，第三位是「海鮮」。

高危貨品排行榜

演唱會門票

玩具模型

海鮮

手袋

傢俬智能電話

電子遊戲

零食

車牌號碼

貨幣對換/充值服務

警方指，如何分辨真偽賣家，要查詢fb專頁，可進入「關於」內「專頁資訊透明度」，便能看清楚該頁過往改名記錄、建立日期及管理員所在地。新開設專頁、經常改名、稱聲本地商戶，但管理人「清一色」位處境外，均屬高危。假如「專頁資訊透明度」被隱藏，可以留意給 Like 和留言的網民，假如大部份都疑似非華裔打手，要查詢IG 帳號，可在右上角目錄選取「關於這個帳號」，便可知道帳號加入日期、所在地點和先前用戶名稱。如帳號隱藏資訊，亦可試試在搜尋器輸入帳號名稱，查找一下過往記錄和是否有負評。

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責任編輯：余思嵐