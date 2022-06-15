  • 28°C
香港時間 : 2022615日 (週三) 12:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消委會測試】900多元電鬚刨評分比3,000多元高　一貼士延長電鬚刨壽命

社會 11:30 2022/06/15

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

900多元電鬚刨評分比3,000多元高，一貼士延長電鬚刨壽命。（iStock圖片）

消委會測試市面9款電款電鬚刨，測試涵蓋的9款電鬚刨型號售價由798至4,698元，全部樣本屬三個或以上刀頭的型號。測試樣本分為兩類，分別是備有自動清洗座及用戶需要自行清洗刀頭的型號。測試發現，有900多元的手動清洗電鬚刨比3,000多元的表現佳。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

評審員就電鬚刨的剃鬚效果、舒適程度、方便程度、耐用程度評分。結果三款備有自動清洗功能的電鬚刨，都有4粒星（5粒星為滿分），「Braun 9465cc」以4.5粒星排榜首，不過4,698元的售價亦是9款電鬚刨中最高的。

至於手動清洗的電鬚刨，有兩款同樣和4.5粒星評分，分別是「Braun 50-B1200s」及「飛利浦 Philips SP9820/12」，而「Braun 50-B1200s」售價為958元，比同樣4.5粒星評分的「飛利浦 Philips SP9820/12」便宜2,000元。「Braun 50-B1200s」的評分表現更比3,000多元的手動清洗電鬚刨好。

消委會提醒，適當清理可以延長電鬚刨壽命，包括按說明書更換刀網等。而剃過長的鬍鬚時，可考慮先用修髮器收短，再用鬚刨刀頭剃去餘下的鬚頭，效果更佳及更省時，並定期替刀頭及修髮器加入潤滑油，操作會更順暢。

最新熱門影片：【TOPick診症室】飲水都易肥易水腫？　中醫師拆解易肥體質問題

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

消委會 家品 家電 著數優惠 Philips

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【英國脫歐】留英讀書女兒歐遊代母買名牌袋　入境英國被罰徵稅700鎊︰比港買仲貴$3000
17:44 2022/06/14
【英國脫歐】留英讀書女兒歐遊代母買名牌袋　入境英國被罰徵稅700鎊︰比港買仲貴$3000
【兒童榜樣】母攜子看消防車見消防員吸煙及被呼喝　媽媽籲勿自毀形象
10:46 2022/06/14
【兒童榜樣】母攜子看消防車見消防員吸煙及被呼喝　媽媽籲勿自毀形象
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長
11:38 2022/06/12
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長