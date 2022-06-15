【消委會測試】900多元電鬚刨評分比3,000多元高　一貼士延長電鬚刨壽命

▲ 900多元電鬚刨評分比3,000多元高，一貼士延長電鬚刨壽命。（iStock圖片）

消委會測試市面9款電款電鬚刨，測試涵蓋的9款電鬚刨型號售價由798至4,698元，全部樣本屬三個或以上刀頭的型號。測試樣本分為兩類，分別是備有自動清洗座及用戶需要自行清洗刀頭的型號。測試發現，有900多元的手動清洗電鬚刨比3,000多元的表現佳。

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評審員就電鬚刨的剃鬚效果、舒適程度、方便程度、耐用程度評分。結果三款備有自動清洗功能的電鬚刨，都有4粒星（5粒星為滿分），「Braun 9465cc」以4.5粒星排榜首，不過4,698元的售價亦是9款電鬚刨中最高的。

至於手動清洗的電鬚刨，有兩款同樣和4.5粒星評分，分別是「Braun 50-B1200s」及「飛利浦 Philips SP9820/12」，而「Braun 50-B1200s」售價為958元，比同樣4.5粒星評分的「飛利浦 Philips SP9820/12」便宜2,000元。「Braun 50-B1200s」的評分表現更比3,000多元的手動清洗電鬚刨好。

消委會提醒，適當清理可以延長電鬚刨壽命，包括按說明書更換刀網等。而剃過長的鬍鬚時，可考慮先用修髮器收短，再用鬚刨刀頭剃去餘下的鬚頭，效果更佳及更省時，並定期替刀頭及修髮器加入潤滑油，操作會更順暢。

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記者：李榮忠