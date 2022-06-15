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【競爭力排名】瑞士洛桑世界競爭力年報　香港排名第5上升兩位

社會 11:43 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

香港排名第5上升兩位。(冼偉倫攝)

瑞士洛桑管理學院今日（15日）公布「2022年世界競爭力年報」，香港排名第5，比去年上升2位，中國大陸微跌1位排第17。

在《2022年報》的四個競爭力因素中，香港繼續在「政府效率」和「營商效率」取得良好的排名，在「經濟表現」和「基礎建設」的排名亦有所上升。在子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名在全球第一位，在「公共財政」、「稅務政策」以及「國際投資」亦位於全球前三名。
　　 
政府發言人表示，國際管理發展學院發布的《2022年報》肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一。香港的競爭力有賴於我們在一國兩制下的制度優勢，包括法治及司法獨立、資金自由進出、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境和高效率的政府。展望未來，在一國兩制的安排下，香港將繼續發揮好門戶、跳板和中介人的獨特角色，並積極融入國家發展大局，把握好國家十四五規劃和重大發展戰略，包括粵港澳大灣區和一帶一路倡議，所帶來的機遇。

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責任編輯：余思嵐


　　 

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