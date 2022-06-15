【十八年後的終極告白2.0】阮兒僅穿內衣與曹永廉舌吻　與楊明拍拖被雪靠演技翻身

▲ 《十八年後的終極告白2.0》

TVB熱播劇《十八年後的終極告白2.0》劇情愈來愈緊湊，飾演助手Kammy的阮兒，因對Queenie（譚凱琪飾）有種「扭曲的愛」，認為嫁給姚尚謙（譚俊彥飾）後變了很多，加上Queenie死於非命，令Kammy對姚尚謙恨之入骨。

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【十八年後的終極告白2.0】曹永廉被批演技零進步 尹詩沛演技再爆發搶盡鏡

阮兒搏盡演出

昨晚（6月14日）《十八年後的終極告白2.0》劇情講到Kammy對姚尚謙展開追殺，可惜多次失敗，更被私家偵探何大勇（曹永廉飾）發現，並跟蹤到阮兒到窩藏的地方。

二人糾纏期間，Kammy被大勇扯甩外套，脫剩內衣的她最後遭五花大綁。

阮兒是次演出可謂最大膽的一，但最令網民眼凸的，劇中曹永廉指阮兒所作所為因為喜歡譚凱琪，然後說：「定係你未試過真正嘅男人？」其後咀向阮兒並伸出脷向對方舌吻，畫面變態兼重口味，衝破TVB電視框框！

舌戰精華逐格睇：

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與楊明拍拖遭雪藏

阮兒在荷蘭土生土長，爸爸是越南人，而媽媽則為香港人。於2006年回流香港參選《香港小姐競選》落選後入行，加入TVB第21期藝員訓練班，同期的藝人有楊明、張頴康、馬貫東、樂瞳等。當時阮兒因藝員訓練班與楊明相知相愛，有傳因阮兒與楊明拍拖而被雪藏，二人戀情無疾而終。

及後，她與林泳淘等女星組過女團「Lacee Lacey」，惜組合尚未推出唱片就因公司倒閉而遭解散，當時她心灰意冷於2012年決定離巢兼離港，重返故鄉荷蘭生活。

在2014年因TVB呼籲「舊人」回歸，參演《愛·回家》飾演Pinky一角為人認識。入行16拍過不少劇集，惟一直以閒角為主。直至2019年遇上《金宵大廈》，憑演女同志舞女「莎莎」一角成功彈起，近年角色演技較有發揮。

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【生蛇上面】阮兒一年生蛇十多次情緒困擾 尋醫兩年男友衛志豪不離不棄

生蛇險毀容

除了楊明，還有因拍攝《幕後玩家》而與衛志豪相戀的一段情，二人拍拖3年恩愛甜蜜。而且曾經有段時間，阮兒一年生蛇十多次，打足30激光淡化疤痕，生上面更差點毀容。

加上不能上妝的關係，面對工作和情緒的困擾，一度陷入人生低潮，幸衛志豪一直陪伴及安慰，才能令阮兒勇敢面對自己的病。及後，有傳二人共築愛巢「同居試婚」，當以為將有婚訊宣布，竟傳來「分」訊的消息。

據知是阮兒主動提出分手，男方曾向媒體表示自己也想知道分手原因。