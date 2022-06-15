【潮流服飾】JORDAN STORE 3000呎概念店進駐銅鑼灣 設新店獨家抽籤活動+購物送NIKE褶傘
首間LIFESTYLE主題JORDAN STORE進駐銅鑼灣，新店主打生活主題設計概念，面積約3,000平方呎。整體設計極具現代感，有別於以往全黑的風格。產品系列一目了然，無論男、女、童裝，都一一有售。
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概念店裝修以輕質材料和色調作為設計基礎，採用白色為主調，地面以仿室內球場木地板打造運動風格。金屬鞋牆和固定裝置帶出未來感，配上偌大的試鞋區。而試身室區域的特色圓拱門設計增添不少柔和氣息。
六次冠軍指環6 RINGS籃球旅程展區
- 紀錄著Michael Jordan傳奇的籃球旅程
- 展出6款當年Michael Jordan贏得指環時推出的各個鞋款
- 一次過看到不同年代的籃球鞋設計款式
兩大店內藝術品
Jordan retro抽像風格掛畫
掛畫由藝術家O.OO 創作，以 AJ9鞋款作為主題，尺寸接近3米闊，高1.3米。
籃球插畫藝術掛畫
掛畫由藝術家王雪曈創作，以籃球所啟發，設於試身室外。
期間限定禮物
新店期間限定凡購買兩件產品或金額滿$1,299，即可獲贈NIKE自動褶傘一把。
JORDAN STORE (銅鑼灣)
地址：香港銅鑼灣恩平道28號利園商場二期地下G13及G13A號舖
電話：24847299
營業時間: 星期一至日 12noon – 9pm
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責任編緝：王明芳