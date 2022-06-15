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【潮流服飾】JORDAN STORE 3000呎概念店進駐銅鑼灣　設新店獨家抽籤活動+購物送NIKE褶傘

休閒消費 12:15 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

JORDAN STORE進駐銅鑼灣Lee Garden。(圖片由品牌提供)

首間LIFESTYLE主題JORDAN STORE進駐銅鑼灣，新店主打生活主題設計概念，面積約3,000平方呎。整體設計極具現代感，有別於以往全黑的風格。產品系列一目了然，無論男、女、童裝，都一一有售。

最新影片推介

概念店裝修以輕質材料和色調作為設計基礎，採用白色為主調，地面以仿室內球場木地板打造運動風格。金屬鞋牆和固定裝置帶出未來感，配上偌大的試鞋區。而試身室區域的特色圓拱門設計增添不少柔和氣息。

六次冠軍指環6 RINGS籃球旅程展區

  • 紀錄著Michael Jordan傳奇的籃球旅程
  • 展出6款當年Michael Jordan贏得指環時推出的各個鞋款
  • 一次過看到不同年代的籃球鞋設計款式

兩大店內藝術品

Jordan retro抽像風格掛畫

掛畫由藝術家O.OO 創作，以 AJ9鞋款作為主題，尺寸接近3米闊，高1.3米。

籃球插畫藝術掛畫

掛畫由藝術家王雪曈創作，以籃球所啟發，設於試身室外。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

期間限定禮物

新店期間限定凡購買兩件產品或金額滿$1,299，即可獲贈NIKE自動褶傘一把。

JORDAN STORE (銅鑼灣)

地址：香港銅鑼灣恩平道28號利園商場二期地下G13及G13A號舖

電話：24847299

營業時間: 星期一至日 12noon – 9pm

了解更多有關6月新店限定獨家抽籤活動，【按此

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責任編緝：王明芳

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