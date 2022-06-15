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【西九故宮】香港故宮館珍品現身紀念郵票　本月30日發售

社會 11:53 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

(新聞處提供)

香港郵政今日（15日）宣布，以「香港故宮文化博物館」為題的特別郵票及相關郵品6月30日推出發售。
　　 
香港故宮文化博物館以嶄新的策展手法，從香港角度出發，結合環球視野，展出故宮博物院及其他重要文化機構的珍藏。香港郵政以「香港故宮文化博物館」為題，發行一套六枚郵票及兩款郵票小型張，展示故宮博物院的珍藏文物，體現中華文明的博大精深，並推動公眾對國家藝術和文化的研究和欣賞。
　　 
是次發行的一套六枚郵票，以「天圓地方」為基礎設計概念，每枚郵票分別以幾何圖案展示藏品，當中包括「清乾隆．白玉桐蔭仕女圖山子」、「元．剔紅水仙花紋盤」、「元．朱碧山款銀槎」、「唐．打馬球紋銅鏡」、「元．趙孟頫《人騎圖》卷」及「北宋．定窯白釉孩兒枕」，而六枚郵票亦巧妙地組合成一個正方形。郵票小型張則分別展示「清．金胎畫琺瑯杯盤」及「明嘉靖．五彩魚藻圖蓋罐」，並以金黃色及朱紅色互相襯托。金黃色凸顯故宮的尊榮及輝煌歷史，朱紅色則代表了故宮的紅牆，令郵品意涵豐富，更具收藏價值。
　　     
全線郵政局和網上購物坊「郵購網」明日起發售「香港故宮文化博物館」正式首日封。這套特別郵票及相關郵品（包括首日封、郵票、小型張及小版張）6月30日起在各郵政局及「郵購網」發售，而珍藏套裝、郵資已付圖片卡（空郵郵資）及已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

(新聞處提供)

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責任編輯：余思嵐

　　
　　 

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