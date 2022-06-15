【第五波疫情】陳肇始指快測做法趨普及　酒吧聯會質疑措施成效不大

▲ 陳肇始指快測做法趨普及，酒吧聯會批評是向業界開刀。（資料圖片）

鑑於本港近日有多間酒吧爆發感染群組個案，港府宣布，由明日起，所有顧客進入酒吧、酒館、夜總會顧客前需要出示24小時內快速測試陰性結果（詳情即看【下一頁】）。食物及衛生局長陳肇始指，染疫人士的死亡率及住院數字相對平穩，相信是由於疫苗接種率增加，及部分市民已感染，而產生了保護屏障。又指現時有很多大型活動、學校、院舍員工等，每天都進行快測，相信新做法可以保護到市民。

陳肇始在一個電台節目表示，酒吧不斷出現個案，甚至出現群組爆發，情況令人擔心，希望市民理解有必要加強防疫。她指，要求顧客做快測是較為平衡的選項，若要求提供核酸測試結果會更複雜，因24小時內亦未必可以有結果，希望市民自律，提供屬自己的快測證明，不要以身試法。她又指，無論酒吧持食肆抑或酒吧牌照，只要以酒吧形式運作就要遵守新規例，食環署會加強巡查。

這都是公德心問題，除了保護自己外。我們很擔心，因為一方面知道要有一個社會復常，但另一方面重啟或放寬社交距離措施，都希望是安全。我們不希望在酒吧內有大型爆發，因大型爆發不但影響去酒吧的人，每個在酒吧的人都有自己的家，家庭、工作地點，爆發性好大影響。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁形容，新措施是向酒吧業界開刀，批評當局在採取措施前並無諮詢過業界。他指，有業界表示，昨日公布快測措施後，大部分原本已訂枱的顧客都致電取消預約。

梁立仁認為，酒吧出現的感染個案，只是佔整體感染個案的幾個百分比，要求出示快測證明未必有助防疫。又認為如果有商戶做得不對，應該是懲罰或要求相關商戶暫停營業。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，酒吧負責人難以單靠顧客出示檢測結果相片確認真偽，政府應提供平台供市民上載陰性結果，包括要求在指定地點檢測或透過鏡頭攝錄檢測過程確保結果真確。不過何栢良認為，現時出現的酒吧群組，未有明顯證據證明導致其他個案的第二或第三代傳播，因此估計快測安排對遏制疫情上升的效果不會太明顯。

對於最近確診個案上升，何栢良指，確診者集中在20至59歲，亦有部分是12至19歲的學生，這兩個年齡層人士基本疫苗接種率已超過八成，因此相信他們出現重症的機會不太高。他強調，不應只集中每日新增個案，而是要看60歲以上未接種過疫苗、及打完兩針已到期但未打第三針的人，這兩類人士各有約30萬人，重點應該放在疫苗接種，而不再聚焦在輕症及無徵狀感染。

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記者：李榮忠