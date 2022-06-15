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【企圖自殺】大埔男子疑遇溺　送院搶救後證實不治

社會 12:05 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

（資料圖片）

大埔有人企圖自殺， 男子疑遇溺送院證實不治。

事發在汀角路林村河近廣福橋，警方今日（15日）早上7時29分接報，指一名98歲男子於上址漂浮，懷疑遇溺。警員接報到場，消防將男子救起，男子昏迷被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理，其後被證實死亡，於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：余思嵐

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