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【疏忽照顧】6歲仔返學鬧老師踢同學搶零食　年輕媽媽怨兒是怪物︰點解個天咁對我？

育兒經 13:49 2022/06/15

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小朋友缺乏父母愛與關懷，長大後有機會成為嚴重缺乏同理心的「怪物」。

年輕媽媽經常慨歎：「真係唔公平呀，點解人哋嘅孩子又乖又叻，而我個仔就偏偏係隻怪物！點解個天要咁對我？」

她形容為「怪物」的兒子今年六歲，媽媽最討厭就是每天接到老師的電郵或電話，不清楚兒子又闖了甚麼禍。

打從幼兒班開始，兒子就成為學校裏的最不受歡迎的人物，他壓根兒不會聽從老師的指令，喜歡玩就玩、叫就叫，會搶同學的玩具，又或猛力推人、打人。升上小一，情況更是變本加厲，他會罵老師、踢同學，又或強搶別人的零食，同學們都怕了他。

老師和爸媽罰他，他沒有感覺，以為用獎勵或稱讚的方法嘛，他同樣沒有反應，這樣子令人束手無策。

最新影片推介︰

請爸媽不要怪罪於上帝呀，其實他們才是製造「怪物」的始作俑者呢！

媽媽意外懷孕時只有二十歲，丈夫經常要回內地工作，全職媽媽湊B覺得納悶，於是會獨自竄出去閒逛，初時只是短暫逛商場，後來就發展至通宵達旦耍樂去了，兒子從嬰兒階段開始都是習慣獨自留在漆黑的房間裏的。

當嬰兒肚餓時，會哭；嬰兒撒了尿，會哭；嬰兒感到害怕時，會狂哭。可是，這個被大人疏忽照顧的小孩卻漸漸悟出真理，哭是沒有用的，沒有人會理會你，世上最能信任的人就只有自己，所以東西要拿到手嘛，就要靠自己強搶了！

這個孩子腦部從未接收過愛與關懷的信息，長大了真有機會成為嚴重缺乏同理心的怪物呢！

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「怪物

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育兒心得 家庭教育 中小學教育 鄧藹霖

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