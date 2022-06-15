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【節約用水】購買東江水開支較16/17年增3億元　黃偉綸：料將軍澳海水化淡廠2023年啓用

社會 12:26 2022/06/15

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政府亦可因應本地集水量和用水需求，彈性輸入所需的東江水量。(資料圖片)

香港食水用量在過去10年大幅上升逾一成。發展局局長黃偉綸今日（15日）表示，住戶在安裝了節流器後，每戶平均每日可節省約14公升的用水量，約佔每戶平均用水量的百分之三。

立法會議員郭偉强在會議上提出每年實際的東江水取水量及其變化，及會否加快發展再造水及海水化淡等質詢。黃偉綸指，本港於2020至2021財政年度購買東江水的開支達48.3億元，較2016至17年度多近3億元，水費收入有22.7億元。而2021年本港實際輸入8.1億立方米東江水，按年增1.1%，但較2019年的7.2億立方米升逾12%，

他又稱，政府將會在2024年起分階段為新界東北部（包括上水和粉嶺）的居民提供再造水作沖廁及其他非飲用用途，相關的基礎設施工程正在進行中。在安達臣道石礦場用地發展項目中，政府正為該項目興建區域性中水重用系統，預計於二○二四年開始投產，為該區供應處理後的中水作沖廁及其他非飲用用途。

另外，為應對氣候變化，政府正在推展第一階段將軍澳海水化淡廠工程，預計可於2023年落成啓用。該海水化淡廠每年可為本港提供約5000萬立方米的食水供應，即約本港每年百分之五的食水需求。

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責任編輯：余思嵐

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