【尚食】彌補《延禧攻略》「傅瓔CP」遺憾　吳謹言許凱花式放閃

▲ 《尚食》

由吳謹言、許凱主演的《尚食》由內地著名製作人于正率《延禧攻略》班底製作，因此劇集被稱美食版《延禧攻略》。

而「傅瓔CP」許凱、吳謹言在《延禧攻略》無緣走到最後，令不少粉絲感可惜。幸在昨晚（6月14日）的《尚食》劇情，許凱飾演的皇太子朱瞻基及吳謹言飾演的姚子衿在皇帝及皇后作主下成婚，姚子衿被封為太子嬪。

彌補《延禧攻略》遺憾

穿着華麗婚服的子衿，走出宮殿見到等着她的朱瞻基，兩人先是甜蜜對望，然後朱瞻基向着子衿伸手，子衿無視禮法的一步一步走向對方，寓意「執子之手，與子偕老」，甜度爆錶！

許凱、吳謹言在《尚食》有情人終成眷屬，彌補《延禧攻略》的遺憾，令粉絲們大感興奮。二人大婚一幕引爆網民熱話，「姚子衿大婚每一步都走得好堅定」及「尚食許凱吳謹言大婚」兩個微博話題，分別吸了8,328萬及7,540萬閱讀量，合計約1.58億閱讀量，認真誇張。

許凱吳謹言繼續放閃

至於今晚（6月15日）播出的《尚食》，許凱及吳謹言將繼續花式放閃，兩人上演經典場口「浴桶之吻」，畫面浪漫又溫馨，吳謹言曾透露全劇最喜歡的就是該場戲。

另外，今晚還有暗藏《延禧》愛的密碼場口，劇情講到朱瞻基為子衿送上定情頸鍊，上面的珠寶正是「瓔珞」，與吳謹言在《延禧》中的角色名字一樣，看來是劇組特意安排的情節，非常有心思。