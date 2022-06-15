【壞榜樣】同遊博物館同學媽媽公然逃票　入場後洋洋得意：免費睇仲好

▲ 同學媽媽遊博物館逃票，港媽不齒其所為。

父母是孩子的榜樣，身教更勝於言教。有子女正就讀幼稚園的港媽在社交平台發文，她表示，某日帶同小朋友，與同學及其媽媽一同遊覽博物館，惟抵達入口她準備購票時，卻見同學媽媽帶著女兒徑直闖關進入展館。她排隊購票入場後，提醒對方需購票入場，詎料對方竟「得戚」笑言「免費睇唔係仲好咩？」港媽頓時啞口無言，「完全唔知畀咩反應」，同時有擔心對方教壞小朋友，唯有決定下次不再相約該同學。

常言道：小朋友是大人的鏡子。有家長在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示家中小朋友正就讀幼稚園K1，她放假時，則會相約同學及對方家長一同外出遊玩，惟「一齊出去玩咗幾次，先發現真係咩人都有」。

該港媽提到，有一次相約另一位媽媽，攜同各自子女，同遊一個要入場費的博物館。惟抵達後，對方帶著女兒徑直闖入展館，並未理會「收費處」。發文的港媽排隊買票後，旋即入館找回通行的媽媽和其女兒，提醒對方要買票入場。惟對方顯然知道自己逃票，且完全無意補票，並「笑笑口」道，「免費睇唔係仲好咩？」

港媽聽後「當場打個突」，心想「你個囡喺旁邊見住你咁做，唔怕會教壞啲小朋友咩？」不過她轉念一想，「大家又未算好熟，都完全唔知俾咩反應，唯有諗住下次去玩時，唔會再搵呢個媽媽出嚟」。

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然而事情還未完結，其後她相約另一位家長一同參加一個「免費聽故事做手工」活動時，上次那位「逃票媽媽」亦有同場。活動一開始並無異樣，而小朋友亦玩得相當投入。

不過上次逃票那位媽媽，在活動結束後，就對活動使用環保材料頗為不滿，甫離開便要求女兒丟棄剛完成的手工作品，「咁污糟，用埋啲垃圾整嘢」。當時事主忍不住插嘴，「呢啲小朋友用心機整嘅作品嚟，你使唔使問下你囡囡想唔想要返？」事主表示，其實手工使用的環保紙盒非常乾淨，小朋友亦是用全新的顏色紙貼在盒上，「做好咗架好得意嘅車仔」。惟最後同學的媽媽仍堅持丟棄其女兒的作品。事主感慨，「大家價值觀唔同，真係無謂一齊玩」。

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帖文引起網民熱議，有在兒童興趣班任職的網民亦分享，「幾年前喺learning center做嘢，有一個小朋友唔肯做任何art and craft甚至畫畫，好記得同佢傾偈嗰時佢同我講:畫完整完媽咪都會掉左佢㗎啦。」此外，也有網民感嘆，「從來輸贏都係在於家長」；「果個阿媽嘅價值觀好奇怪」；「人格係由細培養到大，勉強唔到」。

內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳