【非法集結】打鼓嶺喝令地盤工人停止工作　9人涉非法集結被捕

▲ 邊界警區接手案件。（資料圖片）

警方今日（15日）表示，有9人在打鼓嶺涉嫌非法集結被捕。

警方指，昨日有人懷疑於打鼓嶺文錦渡路一個地盤外聚集，並喝令地盤工人停止工作。警員接報到場，經初步調查後，該6名本地男子及1名本地女子，年齡介乎23至44歲，涉嫌非法集結被捕。他們同時違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。



案件交由邊界警區重案組人員接手調查，警員同日分別於上水區及打鼓嶺區拘捕一名40歲本地男子及一名28歲本地女子，涉嫌非法集結被捕，同時違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。



警方重申，根據香港法例第245章《公安條例》，非法集結屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁5年。警方會繼續積極打擊三合會活動以及一切相關之非法行為。

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責任編輯：余思嵐

