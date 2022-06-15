【精神健康】22歲港女遭上司責罵確診精神分裂　一文睇精神分裂症4項徵狀

▲ 22歲港女遭上司責罵，其後確診精神分裂症。

照顧情緒精神健康很重要，最近有網民分享職場見聞，引發網友共鳴。發帖網民指，公司內有一名年輕女同事，被上司無理取鬧責備後變得不快，出現幻覺及幻聽，其後更經醫生判斷，患上精神分裂症，需辭職休養。

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有網民周一（13日）在「香港討論區」以《[職場辛酸史] 同事捱到有精神病》為題發帖，指公司內有一名22歲年輕女同事外表漂亮、工作能力好，但被上司責罵數天後開始工作得不愉快，長期失眠。突然有一天，該名女同事就出現幻覺幻聽，並確診精神分裂症，要辭職休息：

醫生判斷咗佢患上精神分裂症而家要辭職休息，咁就一世了。奉勸各位千其（祈）唔好將壞情緒發洩係別人身上，因為當選擇鬧同事既（嘅）同時，有機會毀咗他人既（嘅）一生。

帖文引來其他網民熱烈討論，發帖者隨後回覆網民提問，指該名女同事平時性格開朗樂觀：「無諗過發生呢件事之後搞到佢咁樣，好慘。」發帖者認為，女同事的精神健康狀況或與長期失眠有關：「大腦得唔到休息再返工，負面情緒又多野（嘢）諗」部分網民留言祝福該名女同事早日康復，也有人分享類似的職場經歷見聞：

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網上專欄作家、精神科醫生「益力多醫生」（筆名）曾分享，「精神分裂症」患者一般會出現幻覺幻聽、覺得被控制等問題，屬重性精神病，大約每100人就有一人會患上。研究顯示，只有不足10%的暴力案件是和精神分裂症有關，他們更多是因幻覺的內容感到害怕。精神分裂症患者很少有暴力表現，他們多數較羞怯和畏縮。以下是精神分裂症的主要病徵：

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責任編輯：羅嘉欣