【遺愛人間】15歲抗癌少女志願做醫生　不敵病魔離逝捐器官遺體成大體老師

▲ 內地15歲劉莉婷不敵癌魔病逝，遺願是捐器官和遺體成大體老師。

器官捐贈延續愛。內地一名15歲患癌少女劉莉婷在8歲時確診，她曾被醫生斷言只剩1年多生命，終堅持了7年至本月初不幸離逝。劉莉婷在12歲之時，她已向媽媽提出死後想捐出器官和遺體，媽媽雖然起初不太願意，但最終尊重及支持女兒的決定，讓女兒生命結束後能夠幫助別人，遺愛人間。

患病無法成為醫生

綜合內地傳媒報道，15歲劉莉婷是四川遂寧人，8歲時確診了惡性腫瘤，母親許道芬帶她先後到成都、上海、杭州等多地求醫。兩年半前，母女倆來到椒江，媽媽一邊打工，一邊讓女兒在台州市立醫院留醫。於6月8日凌晨5時57分，劉莉婷因腫瘤多發轉移、多器官衰竭不幸去世。

▲ 劉莉婷在8歲時確診癌症，曾被醫生指只剩1年多生命。（微博圖片）

劉莉婷從小充滿愛心，夢想是成為醫生，雖然她患病後自知無法成為醫生，但仍希望能夠盡力幫助別人。媽媽回想女兒在12歲時，看手機時知道了遺體捐獻的事，就說自己想要捐獻遺體，希望在生命結束後能夠幫助到別人，為國家和社會做一些貢獻。

媽媽指女兒被醫生斷言最多只能活一年多，如今女兒卻堅持了7年，非常叻女，而在抗癌7年以來，劉莉婷嘗試了許多事，珍惜每一天的時光。她主治醫師朱文芳提及劉莉婷是開朗活潑可愛的女孩，會親切地叫醫生做姐姐，亦會追星、學習美妝KOL錄製短片。

最新影片︰

臨終堅持捐器官和遺體

6月7日晚上，得知劉莉婷命危，家人一致同意實現她的遺願捐獻，之前已溝通好，把她器官、遺體捐獻出去，希望能救人最好，不行也可讓醫生們做試驗、做研究，對醫學有貢獻。

劉莉婷於6月8日離世，當天早上在台州市立醫院的太平間內，大家與她作最後告別。媽媽不捨地摸著女兒的臉，而親友、醫護和紅十字會人員，集體向她告別、默哀和鞠躬。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

劉莉婷的遺體將被捐到杭州師範大學醫學院，眼角膜將會送往浙江大學醫學院附屬第二醫院。這是台州市第192宗器官（遺體、組織）捐獻，椒江區第7宗角膜捐獻。媽媽以女兒感驕傲，

小婷病痛纏身多年，我能做的都做了，現在她的最後一個心願我也幫她完成了，希望對醫學研究能有幫助，更好地找到破解疾病的方法，救治其他患病的孩子。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張：https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳