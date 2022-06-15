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【消委會】衣服用錯方法或致變形縮水　消委會拆解紡織品5大常見護理標籤

食用安全 18:53 2022/06/15

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消委會拆解：紡織品5大常見護理標籤。

不少市民都對衣物或紡織品縫有的護理標誌（care label）感到困惑，並不清楚每個標誌的實際意思。消委會發表報告中指出，正確遵循護理標誌洗濯及晾曬，能以最佳方式處理和保養家中衣物和其他紡織品，延長使用周期。若使用了錯誤方法，可能會破壞紡織品纖維，導致變形、縮水等問題，造成損壞。報告中教市民分辨護理標誌5個主要部分，一齊了解一下。

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1. 洗濯

以洗手盆圖形及水波紋、數字、手掌作爲指示。數字代表衣物可以承受洗濯的最高溫度。衣物若非沾有頑固污漬，通常可採用30°C進行洗滌，較為節省能源及金錢。

另外，手掌圖案代表產品只可用手清洗。適用於較為精緻的紡織品如羊絨、絲綢等物料。手洗方式更溫和，能防止衣物變形或縮水。

2. 漂白

以三角形作漂白劑（bleaching agent）指示。例如：

  • 空心三角形：可用任何冷、稀釋的漂白劑溶液
  • 三角形内有兩條鈄線：只可用不含氯的漂白劑（chlorine free）
  • 三角形内有「X」：不可使用漂白劑

3. 晾乾

以正方形代表乾衣方式，内分爲綫條或圓點區分晾乾或烘乾方式。例如：

  • 正方形內上方有一條下垂彎線：可將衣物懸掛晾乾（line dry）
  • 正方形中有一條水平線：需平放方式晾乾（dry flat），保持形狀。
  • 正方形中有三條垂直線：滴乾衣物（hang dry）

另外，針對可使用乾衣機的衣物，會在正方形中間畫有圓形。圓形中的圓點代表烘乾衣物的最高溫度；圓點數目越多，乾衣溫度越高。若圓形中沒有圓點，表示乾衣時沒有溫度要求。若畫有「X」，則表示衣物不適用乾衣機。以上方式都能避免如羊毛類針織類衣物，因不當晾乾方式導致的變形情況。

4. 熨燙

以熨斗圖形代表。内有圓點數目越多，代表熨燙溫度越高。例如：

  • 1個圓點：用於如羊毛、絲綢等較精緻物料
  • 2個圓點：常用於人造纖維
  • 3個圓點：常用於亞麻、棉物料

另外，熨斗圖形中有「X」，代表不適合熨燙。

5. 乾洗

以圓圈代表衣物適合乾洗。圓圈內英文字母代表只可以使用某種乾洗劑。例如：

  • 1個圓圈：可乾洗
  • 「F」：只可使用石油類乾洗劑（petroleumsolvent of 150°C to 230°C flash point only）
  • 「A」：可使用任何乾洗劑（any solvent）
  • 「P」：使用四氟乙烯，及「F」中列出的乾洗劑（tetrafluoroethylene and petroleum solvent under symbol F）
  • 「W」：專業濕洗（wet cleaning）

另外，圓圈上有「X」，代表不適合乾洗。

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責任編輯：羅嘉欣

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