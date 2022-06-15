【家校合作】過分保護怕下一代出錯致能力下降　資深老師︰要放手及信任孩子

▲ 學校和家長應要放心信任下一代，真正放手讓孩子嘗試不同的事情。

近年發覺不少人討論我們的下一代越來越差，其實大家有沒有發覺是因為我不太相信/過份保護下一代以致出現這個感覺。如果大家記得以往在學校成長的過程當中，無論你擔任何一個學會或班會工作時，老師會放手讓你嘗試，包括籌劃比賽、籌劃活動、訂製獎牌/獎盃、邀請嘉賓、頒獎、上台演講等一切的工作，而老師只是作為諮詢顧問的角色。

但為什麼現在我們下一代看似沒有這個能力?

怕孩子出錯 減少學習機會

其實很多時候不論是家長、老師還是學校也十分擔心同學會出錯，因此過份地協助同學未能學習。很多時候同學只需要看似「填充題」的形式配合便可，但同學卻缺少完整地製作的經驗。

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雖然這些情況是因為各持分者皆不想出現錯誤的情況，但這樣亦正正令我們下一代減少了一個真正能夠訓練的機會。

人生當中不可能每一分每一刻都是人們遷就/協助你的，老師確是應信任我們這一代，每一代的能力正正是由「信任」而慢慢訓練起來，我確信很多同學如果能真正透過付出努力之後，能力應不限於此。因此學校、家長亦應要放心信任下一代，真正放手讓他們嘗試不同的事情。

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作者簡介︰

資深中學教務長；曾任教不同背景中學及大專院校，了解不同學生的學習需要；積極進修，取得社會科學碩士、性別研究碩士、法律碩士、社會研究學士及教育文憑。

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