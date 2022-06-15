【膠戰女神】 Hillary親講與洪卓立相識原因　 劉沛蘅公開嗌男友暱稱閃盲網民

ViuTV綜藝節目《膠戰》大受歡迎，「6膠」之一的劉沛蘅（Hillary）於昨天（6月15日）於個人IG的限時動態與網民大玩「你問我答」。Hillary被問到《膠戰》、與男朋友洪卓立（Ken）有關的問題，也一一大方回答，當中與Ken的「放閃」更是相當甜蜜，令人羨慕！

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Hillary放閃

Hillary趁著下雨天開放「你問我答」與粉絲網民聊天。一眾粉絲當然最希望看到女神「放閃」，Hillary回應「想睇放閃」時就公開與Ken對著酒店窗自拍的相，並搞笑地寫道「窗外很閃」。

當被問到「最近幸福嗎？」沐浴在愛河當中的Hillary就表示「每天都開心幸福快樂」，一眾支持者也大可放心了！

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嗌男友暱稱

Hillary也公開與Ken的相識原因：「大家應該都以為我哋係拍MV識，其實我哋係打牌識」，並上載一段Ken對著手機鏡頭笑的短片。

粉絲也好奇她平日如何稱呼男友，Hillary上載親身示範的「女友視角」短片，寫道：「平時就叫阿b，嬲嗰陣會叫全名，但其實我平時好少叫佢」。

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滿足《膠戰》粉絲

憑《膠戰》更為人認識的Hillary被問及分享與６膠、阿正（黃正宜）的合照時，她有一一公開，又指自己雖然稱阿正做「正姐」，但對方其實是她的妹妹。

另外，她也分享自己是一個易笑的女生，也會靠吃東西來減壓，實行在「你問我答」中為粉絲帶來美照、正能量呢！

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