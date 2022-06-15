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【東鐵過海】通車後紅磡巴士過海市民減1成　陳帆指東鐵年底加密至2.5分鐘一班

社會 13:23 2022/06/15

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通車後紅磡巴士過海市民減1成，陳帆指東鐵年底加密至2.5分鐘一班。（資料圖片）

有議員關注東鐵綫過海段通車客量增加後的負荷問題。運輸及房屋局局長陳帆回應指，東鐵線現已全面使用新9卡列車及新信號系統，除了將往來上水站及紅磡站的車程縮短約8分鐘，亦有空間按乘客需求增加班次。早上繁忙時間班次已由過海段未通車前的約3分鐘一班車，加密至現時的約2.7分鐘一班車。他指，年底多3組列車到港，屆時就可加至2.5分鐘一班。

民建聯立法會議員劉國勳關注，港鐵何時將班次加密至2分鐘一班車。陳帆指，港鐵列車現時已採購多3組列車，將增至37列，今年底前可分批到港，屆時就可加至2.5分鐘一班。至於如果要達到信號系統上限的2分鐘，需要42組列車，不過，他認為按照現時最繁忙時段及路段的上座率，相信37列列車的安排，足以應付短中期的需求。

陳帆指，東鐵線過海段通車亦為其他鐵路線帶來分流作用。根據初步觀察，荃灣線早上最繁忙路段的乘客量下降了超過兩成，而觀塘線早上最繁忙路段的乘客量亦下降了約一成，令整個鐵路網絡的乘客量分布更加平均。而根據港鐵公司的觀察，東鐵線早上最繁忙一小時的最繁忙路段為大圍至九龍塘段，以每平方米站立四人計算的載客率約為73%。

至於會否取消頭等車卡以增加運力，陳帆稱，留意到頭等車卡的需求大，包括在非繁忙時段，不少年長的市民都希望坐得較舒服，市民亦可負擔頭等票價，政府認為有需要保留頭等車卡。

被問到港鐵服務擴展對公共交通服務的影響，陳帆指，根據初步觀察，荃灣線早上最繁忙路段的乘客量下降了超過2成，而觀塘線早上最繁忙路段的乘客量亦下降了約1成。而港鐵接駁巴士及可享轉乘優惠的專線小巴的乘客量則大致相若。而根據巴士公司提供的數據顯示，行經紅磡海底隧道的過海巴士路線的全日整體乘客量下跌了約1成，約20,000人次。

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責任編輯：李榮忠

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