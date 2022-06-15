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【安置不公】不滿安置安排　石籬中轉屋單身租戶提司法覆核

社會 13:29 2022/06/15

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申請人許榮恩（右二）。（楊詠渝攝）

政府早前計劃於2022年底清拆石籬中轉屋，有非長者一人住戶被逼遷至屯門寶田邨中轉屋，住戶不滿房委會相關安排，今（15日）到高等法院就事件提出司法覆核，向行政長官林鄭月娥及運房局局長陳帆興訟，質疑有關安排違反《基本法》25條，法律面前人人平等的保障。

申請人許榮恩；答辯人行政長官林鄭月娥及運輸及房屋局局長陳帆，房屋署署長王天予及房屋署策略處高級房屋事務經理（重建）楊文亮則被列為相關利害人士。
申請人於入稟狀中指，申請人於石籬中轉屋已居住14年，同時亦是公屋的非長者單身輪候人士，至今已輪候公屋14年。申請人質疑，房委會在處理石籬中轉屋清拆安排時，將原有租戶分為3類，而申請人所屬的第3類，就是在消拆前尚未獲配公屋的人士，這類租戶需要遷往屯門寶田邨中轉屋。

申請人質疑房委會做法是沿用1997年訂下的政策，將第3類租戶全部遷往其他中轉屋，但當時的公屋一人輪候政策仍奉行先到先得制度，與現時的配額及計分制不同，因此，現時的非長者單身輪候人士需時更長才可獲配公屋，亦使他們在安置安排上，較其他租戶蒙受不公。
申請人又指，第3類租戶只能被逼遷至寶田中轉屋，別無他選，從擴展市區的石籬被逼遷至新界區，屬「下降一級」，再加上單位面積縮小，以及通勤的時間及金錢成本提升，待遇並不合理。

申請人又指出，截至2021年12月31 日，全港長期空置的公屋單位多達874個，而受石籬中轉屋清拆影響的第3類住戶僅約40戶，反映政府有能力將受影響住戶全部安置至公屋，但政府卻未有處理，更加將清空單位的限期提前7個月。申請人因此提出司法覆核，要求法庭頒令指相關做法違反《基本法》25條，要求房署予以申請人平等的公屋安置對待。

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記者：楊詠渝

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