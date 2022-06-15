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【消費券騙案】截至今年4月接獲458宗與消費券案件　涉盜用資料冒領及套現消費券等

社會 13:45 2022/06/15

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

(資料圖片)

香港去年共發生19,249宗詐騙案，較2020年大幅增加3,696宗，按年上升23.8％，當中超過7成與網上騙案有關。保安局局長鄧炳強今日（15日）表示，截至今年4月，協調中心成功為3,145宗騙案攔截104億港元騙款。

立法會議員張國鈞在會議上提出過去五年，每年警方收到多少宗網上詐騙的舉報，及至今接獲多少宗有關電子消費券的騙案等質詢。鄧炳強指，今年首4個月接獲301宗案件，涉及款額5.3億元。

另外，截至今年4月份，警方累計接獲458宗與消費券有關的案件，當中187宗涉及盜用受害人資料冒領消費券，32宗涉及套現消費券，其餘239宗為拒絕退還因申請人填錯資料而存入他人賬戶的消費券案件。如發現任何利用不法手段使用消費券，警方必定會採取果斷執法行動。

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責任編輯：余思嵐

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