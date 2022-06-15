【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機

▲ 消委會測試了10款熱門平板電腦，當中8款總評同獲得4.5星。

平板電腦是很多學生的學習工具之一，小朋友上網課更不能少。消委會測試了10款熱門平板電腦，測試內容包括屏幕質素、電池持久力、速度效能、拍片影相等，結果發現價錢較低的平板電腦，質素可以媲美過萬元的貴價機，家長為子女選購前可以參考一下。

消委會測試了最新款型號的10款平板電腦，測試由國際消費者研究及試驗組織負責統籌，並於英國的實驗室進行測試。總評分以5星為最高分，評分總則為速度效能10%、屏幕質素15%、使用方便程度25%、電池表現15%、特定功能25%及機身設計10%。

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按6大項目來評分

是次測試按6大項目來評分，包括基準測試（benchmark test）、複製資料的速度及無線網絡的效能等；比較屏幕在不同環境下的反光程度、橫向及直向的觀看角度、解像度等的表現；評審樣本的觸控屏幕、一般使用方便程度；比較樣本的充電靈活性、充電30分鐘及充滿電後的可使用時間；測試樣本的不同功能，包括視像通話、音樂、拍攝照片及影片、電子書等；根據機身外殼構造的品質、附設的接駁功能、內置儲存空閒及便攜程度。

8款總評獲4.5星

而測試的10款平板電腦售價由$1,898起至$12,988起不等，當中8款總評同獲得4.5星，包括4款Android平板電腦三星Samsung Galaxy Tab S8、Galaxy Tab S8 Ultra、Galaxy Tab S8+、小米Xiaomi Pad 5。

除此之外，總評獲4.5星的平板電腦還有華為Huawei MatePad 11、iOS平板電腦Apple iPad Air及2款Windows平板電腦Microsoft Surface Pro 8 9a: Intel Core i5 / 9b: Intel Core i7、Microsoft Surface Go 3 10a: Intel Pentium Gold 6500Y / 10b: Intel Core i3。

同獲4.5星的小米Pad 5與Microsoft Surface Pro 8 9b售價相差萬元，只售$2,699起的小米機，質素可以媲美$12,988起的Microsoft Surface Pro 8 9b。



8款總評獲4.5星平板電腦︰

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2款屏幕質素未如理想

其餘2款獲4分的平板電腦，分別為三星Samsung Galaxy Tab A8及諾基亞Nokia T20，消委會測試結果發現，此兩款樣本的屏幕質素未如理想，電池可用時間可相差約1倍，表現差異頗大。前者顯示文字的細緻度不足，出現輕微「起格」情況，後者屏幕質素欠佳，充電表現亦較遜色。

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責任編輯︰駱秀玲