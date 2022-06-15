【米線派對】七師傅+四大美女開P慶生　林希靈陳安立合卺交杯預演十小辣婚禮

▲ 陳安立（Brian）和林希靈預演婚禮；「七師傅」七仙羽與四大美女齊開生日會。

譚仔最近推出的NFT大受歡迎，首輪及第二輪優先預售白名單錄得超額認購高達6倍，成功入手的「七師傅」七仙羽與四大美女齊齊開生日會，場面熱鬧。

即將榮升人夫人妻的陳安立（Brian）和林希靈一同換上馬褂和裙褂，預演婚禮。

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七仙四美「吹雞」賀壽

成功購得「Souper Hero」NFT的七師傅找來與她同樣操一口純正譚仔話的四大美女「女聲合唱團」隊長玲玲姐、「百大美女」副隊長彩燕姐、「影后」菊姐以及「首席KOL」紅梅姐，姐姐妹妹們主持別開生面的生日會。

眾所周知，七師傅早已超越年齡界限，基於日日都是她的生日，今次一眾姊妹亦順便慶祝她生日，大開「Souper 米線派對」。

旗艦店現場在一個個黃黃綠綠、印有「山日乖樂 Happy Birthday」的氣球裝飾下，七師傅面前獲贈由超過100隻「土匪雞翼」砌成的「土匪雞翼山日蛋糕」取代傳統生日蛋糕。

她高興得即場「吹雞」許願，又進行「切雞翼」儀式慶祝生日，一眾姐妹在旁大唱生日歌，以「譚仔姐姐話」大叫「山日乖樂」！

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七師傅舉行唱笑會

但問到七師傅真正生日日期，她則賣關子不肯透露，表示因為經常都會收到生日禮物，因此她決定將錯就錯，每天也是她的生日，但她澄清網上顯示的生日日期是錯誤，因為她年紀沒有這麼大。

七師傅將於8月舉行《師傅七都識唱笑會》被問到會否會邀請下世老公張敬軒擔任嘉賓？她反問：「你們說我有沒有打電話給前世老公？」她又表示甚麼事都應該給老公知道，否則便不夠真誠。

至於唱笑會的內容，七師傅說自己必定「掛羊頭賣羊頭」，內容一定有唱有笑，更希望邀請一眾姐妹一同表演。

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陳安立林希靈預演婚禮

另一邊廂，ViuTV靚仔主持陳安立（Brian）與有「正義女神」之稱的前《東張西望》主持林希靈（Agnes），婚期將定於今年12月24日。

兩人現正忙於籌辦婚禮，三哥分店則為他們預演一場精心策劃的港式十小辣婚禮，派出三哥Yes! Card女王「代代姐」化身最強大妗姐，教曉一對穿上馬褂及裙褂的準新人說出相應的吉祥語。

現場亦預先準備的「囍翼雙飛」土匪雞翼山，寓意一對新人比翼雙飛，骨肉皮永不分離。其後，準新人更來個合卺交杯，以凍葡萄烏龍茶代酒，令人相當葡萄。

Brian解釋：「我們婚禮打算從簡，故未有打算穿中式禮服，反而身邊的人更緊張，今次就算是圓了大家的夢想。」

問到林希靈為何不隨Brian一同飛往外地？她說因為自己有工作在身，並指Brian此行離港三星期，回來隔離完畢後又要再飛。