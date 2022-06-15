【消費券】滙豐PayMe推出4,000萬獎賞　轉會者有機會獨贏Tesla電動車

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政府8月7日起發放次輪首期2,000元消費券。其中一間新增的支付工具營辦商滙豐PayMe推出4,000萬獎賞，當中包括商戶折扣券、Tesla電動車抽獎及「獎賞錢」回贈等，鼓勵用戶轉會PayMe。

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayM作為香港領先的電子錢包之一，能夠參與2022年消費券計劃第二階段，不單是對公司努力推動香港發展電子支付的肯定，亦標誌着PayMe由當初針對個人對個人（P2P）轉賬服務轉型為日常消費支付工具的重要里程碑。憑藉PayMe逾270萬個人用戶的龐大基礎，加上覆蓋全城的推廣活動，公司有信心可進一步刺激本地消費，尤其是對中小型商戶。

選擇PayMe接收消費券的用戶可獲取25元折扣券一張，適用於超過35,000家使用PayMe for Business網上及實體商戶，包括麥當勞、UNIQLO、萬寧、HKTVMALL、日本城、元氣壽司及星巴克等，而八月更會新增惠康、Marketplace、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s及Jasonsichiba等。

轉會人士亦會自動參加幸運大抽獎並有機會贏取Tesla Model 3一部。用戶使用滙豐信用卡為PayMe增值，亦可享3倍「獎賞錢」。滙豐保險客戶投保指定保險計劃，並登記以PayMe領取消費券，更可賺取5,000元的商戶折扣優惠券。

此外，今次活動還為用戶帶來推薦獎賞。推薦人及受薦人除可獲價值15元的折扣優惠券一張外，成功推薦最多親友登記以PayMe領取消費券的首名用戶將可獲Tesla Model 3一部，其後八名用戶亦可獲得iPhone 13 Pro一部。詳情將於PayMe應用程式及PayMe網頁稍後公布。

滙豐PayMe指，用戶只需三個步驟，即可於6月23日至7月23日的登記期內轉會使用PayMe領取消費券。第一，PayMe應用程式上複製其PayMe ID；第二，到政府消費券計劃網站選擇以PayMe領取消費券；第三，貼上其PayMeID提交登記。

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記者：陳麗娜