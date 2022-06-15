【暖男爸爸】女兒夜晚去廁所怕黑　IT爸爸DIY多功能著燈蜘蛛機械人陪愛女

▲ IT爸爸自製機械人，陪女兒去廁所。

如果爸爸是IT達人，子女的生活會變成怎樣？一位日本爸爸，只因為女兒夜晚自己去廁所怕黑，而設計了一盞「會走路的燈」陪伴女兒。這盞燈有六條長腿，「頭部」則是一個正方形、可變色的發光體，外形酷似蜘蛛，不但能夠靈活前後左右移動，還可根據需求調整步速，如同一個「蜘蛛機械人」。

而爸爸則可用遙控裝置操控機械人。除了陪伴女兒去廁所，還可變成移動玩具籃，協助女兒收拾玩具。此外，機械人甚至可加裝風筒幫女兒吹乾頭髮，變身「機械蜘蛛保姆」。該名任職IT工程師的爸爸表示，希望製造出一個有「生命」的人造機械物體。

老一輩的爸爸，有時會親子為子女製作玩具，但今時今日，如果爸爸是一名IT工程師，那爸爸的DIY，則完全可以超越所有人的想想。日本一位IT爸爸，就設計了一盞貌似蜘蛛的機械人燈，原本目的只是為了夜晚陪女兒佢廁所，讓女兒不用怕黑。雖然外形驟眼看有點恐怕，但蜘蛛腳配上正方形的大頭燈，移動起來，卻令其女兒覺得相當可愛，晚上去廁所時，有發光蜘蛛陪伴，也不再害怕。

從該爸爸在社交平台上載的影片可見，六條腿的機械人頗為靈活，前後左右移動，為小朋友開路，甚至急轉彎，原地坐下，都不成問題，猶如一隻真正的寵物。

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這位爸爸表示，雖然機械人基本上還是需要人手用遙控裝置操縱，但機械腳可以根據要求，改變移動速度和姿態。身為IT達人，爸爸設計機械人時，還透過物理模擬器，測試機械人移動時的效果。在向機械腳下達「慢慢前進」、「迅速轉彎」等指令後，它就能自動產生合適的步姿。例如它在和年齡大一點的小孩互動時，移動的腳步會比較迅速、大膽。在與幼童互動時，則可切換到小碎步模式，移動也更為小心。

除了燈，機械人還可裝上玩具收納籃、吹風筒、紙巾盒等，令各種家居用品實現「可移動化」。設計機械人的爸爸表示，原本希望製作簡單的「數碼生物」或「寵物機械人」，但作為一個感性的IT工程師，他發現隨著時間，這些「冷冰冰」的物件會讓他逐漸失去了使用的欲望，因此，他決定製作一個對日常生活有用的人造物體，令家人可以在日常生活中持續與機械人有互動。

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而網民都大讚機械人可愛，爸爸有創意，雖然也有人質疑機械人的實用性，例如機械人其實無法直接拿起玩具，還是需要小朋友將玩具親手交給機械人。不過，也有網民指出，從影片中可見，小孩子很喜歡這個蜘蛛機械人，因此會更有慾望主動將玩具放到機械人頭上的籃中。爸爸則表示，其後打算設計程式，讓機械人可以自主移動，跟隨小孩子。

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責任編輯：王明芳