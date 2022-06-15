【小兒便秘】日飲幾多水？蔬菜水果食愈多愈好？　營養師「糖果媽媽」拆解5大兒童便秘疑問

▲ 營養師「糖果媽媽」拆解5大兒童便秘疑問。

不少家長擔心小朋友沒有便便，出現便秘問題可大可小！澳洲註冊營養師「糖果媽媽」在本港公立醫院工作超過十年，開設了facebook專頁「營養師糖果媽媽 ‧ 從香港到英國」，日前分享了有關兒童便秘的資訊，當中列出5大常見便秘Q&A，家長可參考一下。

Q1︰小朋友應該飲多少水？

小朋友的流質需求可以這樣計算：

首10公斤的體重×100

次10公斤的體重×50

接着10公斤的體重×25

如果孩子的體重是17公斤，那麼他的流質需求就是：10x100 + 7x50 = 1350ml。只有幾歲的小朋友的胃口細，很難一次飲完一杯250毫升的水，所以比較實際的做法是，一日飲多次數，每次飲100-150毫升半杯，而且所有流質包括牛奶、乳酪、清湯、豆漿、果汁、清水等都計算在內。

Q2︰如果小朋友不肯飲水，有什麼方法？

可以嘗試煲些清湯，例如冬瓜肉片湯、粟米紅蘿蔔湯，又或者煲些有味水，例如蘋果雪梨水、竹蔗茅根水等，多鼓勵他飲用不同流質。甚至更換水樽水杯，換成孩子喜歡的公仔圖案，可能已經很有效果。

而「糖果媽媽」兒子因為鍾意飲凍水，所以家中長期都有幾樽凍水，只要是凍水，他們就很樂意飲，而此純粹個人經歷，不屬飲食建議。

▲ 糖果媽媽兒子喜歡飲凍水，家中長期有幾樽凍水。（圖片︰營養師糖果媽媽 ‧ 從香港到英國）

Q3︰蔬菜水果是否吃得愈多愈好？

不是，如吃過量蔬菜水果，纖維攝取太多而沒有足夠水份，大便可能變得更加乾硬。另外幼兒的胃口少，進食太多蔬菜水果，便沒有空間吃其他有能量及蛋白質的食物，例如五穀類、肉類及奶類。以兩至五歲的幼兒來說，每日吃一個中型水果，吃大半碗熟的蔬菜就足夠了。

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Q4︰服用益生菌補充劑有冇用？

研究數據指出益生菌對腹瀉有幫助，但對便秘幫助不大。有一份2017年發表的systematic review回顧七個相關研究，數據指出益生菌對治療小兒便秘、減少便秘及腹痛次數都沒有幫助。

Q5︰服用軟化大便藥水會變成倚賴嗎？

醫生有時會處方乳果糖lactulose去幫助預防便秘。乳果糖是身體不能吸收的糖，會令大腸增加水份，有軟化大便的作用，按年齡去服用合適劑量，安全性很高，適合兒童、孕婦、成人及老人家。個人建議是，暫時服用這類藥物時，必須同時調整飲食習慣及解決心理關口，建立好定時排便習慣，之後便可慢慢減少或停用藥物，就不會做成倚賴。

另外「糖果媽媽」分享「營養師病房篇—— 便秘十日入院的小孩」，可瀏覽【小兒便秘】2歲多男童將升幼稚園戒片壓力大 大便乾硬肛門皮膚破損便秘10天入院

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撰文︰ 「營養師糖果媽媽 ‧ 從香港到英國」