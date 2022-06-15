【香港故宮】館長吳志華：展品安裝料6月22日大致完成　正計劃借三星堆文物展出

▲ 香港故宮將於6月22日舉辦開幕典禮。（陳永康攝）

香港故宮文化博物館與香港天籟敦煌樂團，將於6月21日（二）在西九戲曲中心舉辦音樂會暨文化講座，透過融合敦煌和故宮文化，演奏3首原創歌曲。香港故宮館長吳志華透露，目前故宮文物展品運送及安裝工作順利，料6月22日開幕禮當日可安排傳媒預覽。

香港故宮將於6月22日舉辦開幕典禮，被問及是否代表無領導人來港主持儀式，吳志華表示，國家領導人行程非館長可決定和透露，相信政府有需要時會適時公布。

他補充，現時各展館的文物安裝進度良好，相信可於開幕典禮當日安排傳媒預覽展館。

雖然籌備7月2號正式開放是頭等大事，但吳志華透露，館方已籌劃未來策展內容，包括正和四川省洽談借展三星堆文物，目前雙方意願正面。

香港故宮將於開幕典禮前一天，與香港天籟敦煌樂團

聯合舉辦《敦煌與故宮對話：飛越文化二千年》音樂會暨文化講座，門票不公開發售，由主辦方邀請學生和文化界人士觀賞。

活動的第一部分是跨媒體音樂會，所有曲目均由香港天籟敦煌樂團駐團作曲家全新創作，配以敦煌莫高窟壁畫和故宮博物院珍藏文物建築元素演繹。

節目第二部分是文化講座環節，邀請到故宮博物院院長王旭東、敦煌研究院黨委書記趙聲良、香港故宮文化博物館館長吳志華擔任演講嘉賓；分別從敦煌、故宮、香港出發，講述文化的價值。

香港天籟敦煌樂團創辦人紀文鳳指，自己曾在1997年籌劃《萬丈光芒慶回歸》晚會，適逢香港回歸25周年，希望透過文化活動為香港送一份禮物，「雖然規模不比97年大，但今次在意義上更深，希望承先啟後，見證香港文化發展，隨香港故宮落成踏入另一階段。」

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記者：陳梓蔚