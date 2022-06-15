  • 30°C
香港時間 : 2022615日 (週三) 15:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港故宮】館長吳志華：展品安裝料6月22日大致完成　正計劃借三星堆文物展出

社會 14:44 2022/06/15

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

香港故宮將於6月22日舉辦開幕典禮。（陳永康攝）

香港故宮文化博物館與香港天籟敦煌樂團，將於6月21日（二）在西九戲曲中心舉辦音樂會暨文化講座，透過融合敦煌和故宮文化，演奏3首原創歌曲。香港故宮館長吳志華透露，目前故宮文物展品運送及安裝工作順利，料6月22日開幕禮當日可安排傳媒預覽。

香港故宮將於6月22日舉辦開幕典禮，被問及是否代表無領導人來港主持儀式，吳志華表示，國家領導人行程非館長可決定和透露，相信政府有需要時會適時公布。

他補充，現時各展館的文物安裝進度良好，相信可於開幕典禮當日安排傳媒預覽展館。

雖然籌備7月2號正式開放是頭等大事，但吳志華透露，館方已籌劃未來策展內容，包括正和四川省洽談借展三星堆文物，目前雙方意願正面。

香港故宮將於開幕典禮前一天，與香港天籟敦煌樂團
聯合舉辦《敦煌與故宮對話：飛越文化二千年》音樂會暨文化講座，門票不公開發售，由主辦方邀請學生和文化界人士觀賞。

活動的第一部分是跨媒體音樂會，所有曲目均由香港天籟敦煌樂團駐團作曲家全新創作，配以敦煌莫高窟壁畫和故宮博物院珍藏文物建築元素演繹。

節目第二部分是文化講座環節，邀請到故宮博物院院長王旭東、敦煌研究院黨委書記趙聲良、香港故宮文化博物館館長吳志華擔任演講嘉賓；分別從敦煌、故宮、香港出發，講述文化的價值。

香港天籟敦煌樂團創辦人紀文鳳指，自己曾在1997年籌劃《萬丈光芒慶回歸》晚會，適逢香港回歸25周年，希望透過文化活動為香港送一份禮物，「雖然規模不比97年大，但今次在意義上更深，希望承先啟後，見證香港文化發展，隨香港故宮落成踏入另一階段。」

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【MIRROR演唱會】消委會促政府落實實名制　免消費者淪為「黃牛黨下魚肉」
今日 12:31
【MIRROR演唱會】消委會促政府落實實名制　免消費者淪為「黃牛黨下魚肉」
【網絡熱話】微軟IE瀏覽器今起「走入歷史」　網民稱是「童年回憶」「給予寬廣網絡領域 」
今日 13:00
【網絡熱話】微軟IE瀏覽器今起「走入歷史」　網民稱是「童年回憶」「給予寬廣網絡領域 」
【東鐵過海】通車後紅磡巴士過海市民減1成　陳帆指東鐵年底加密至2.5分鐘一班
今日 13:23
【東鐵過海】通車後紅磡巴士過海市民減1成　陳帆指東鐵年底加密至2.5分鐘一班
【賞你食】第三周半價餐飲現金券明開售　更多餐廳加入包括美利酒店3餐廳
今日 13:36
【賞你食】第三周半價餐飲現金券明開售　更多餐廳加入包括美利酒店3餐廳
【消費券】滙豐PayMe推出4,000萬獎賞　轉會者有機會獨贏Tesla電動車
今日 14:05
【消費券】滙豐PayMe推出4,000萬獎賞　轉會者有機會獨贏Tesla電動車

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】消委會促政府落實實名制　免消費者淪為「黃牛黨下魚肉」
今日 12:31
【MIRROR演唱會】消委會促政府落實實名制　免消費者淪為「黃牛黨下魚肉」
【網絡熱話】微軟IE瀏覽器今起「走入歷史」　網民稱是「童年回憶」「給予寬廣網絡領域 」
今日 13:00
【網絡熱話】微軟IE瀏覽器今起「走入歷史」　網民稱是「童年回憶」「給予寬廣網絡領域 」
【東鐵過海】通車後紅磡巴士過海市民減1成　陳帆指東鐵年底加密至2.5分鐘一班
今日 13:23
【東鐵過海】通車後紅磡巴士過海市民減1成　陳帆指東鐵年底加密至2.5分鐘一班
文娛藝術 故宮文化博物館 七一回歸 戲曲 戲曲中心 故宮 中國人民銀行 媒體 博物館 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【英國脫歐】留英讀書女兒歐遊代母買名牌袋　入境英國被罰徵稅700鎊︰比港買仲貴$3000
17:44 2022/06/14
【英國脫歐】留英讀書女兒歐遊代母買名牌袋　入境英國被罰徵稅700鎊︰比港買仲貴$3000
【兒童榜樣】母攜子看消防車見消防員吸煙及被呼喝　媽媽籲勿自毀形象
10:46 2022/06/14
【兒童榜樣】母攜子看消防車見消防員吸煙及被呼喝　媽媽籲勿自毀形象
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長
11:38 2022/06/12
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長